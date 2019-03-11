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Рынок ОВГЗ

Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 263264265266
Повідомлення Додано: Чет 03 лют, 2022 19:03

  cohan написав:
  Kanev написав:Посоветуйте, пожалуйста, новичку в области ОВГЗ.
На днях заканчивается депозит, сумма около 100K UAH.
Стоит ли сейчас вложиться в ОВГЗ или переждать в cash 1 -2 месяца?
Заранее спасибо за советы.


ну Вы ж посчитайте насколько оно выгодно, вообще под 12 на 3 мес выгодно, только вряд ли с 100к отобьете 2000+200+250 расходов, проще депо в Аккорде

Какого брокера посоветуете для покупки на ПФТС?
asin
 
Повідомлень: 270
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Повідомлення Додано: Чет 03 лют, 2022 21:06

  asin написав:
  cohan написав:
  Kanev написав:Посоветуйте, пожалуйста, новичку в области ОВГЗ.
На днях заканчивается депозит, сумма около 100K UAH.
Стоит ли сейчас вложиться в ОВГЗ или переждать в cash 1 -2 месяца?
Заранее спасибо за советы.


ну Вы ж посчитайте насколько оно выгодно, вообще под 12 на 3 мес выгодно, только вряд ли с 100к отобьете 2000+200+250 расходов, проще депо в Аккорде

Какого брокера посоветуете для покупки на ПФТС?


банк
основная сложность - финмон, посмотрите по тарифам (отсюда хотя бы https://finsee.com/%D0%BA%D1%83%D0%BF%D ... %B4%D0%BF/) где больше нравится - и пробуйте

сейчас КредитДнепр усиленно рекламирует услугу (но там потери на движении денег, так что по среднему как и у всех), например

я свои палить не буду, но УркЭксим к примеру - дохлый номер
cohan
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Повідомлення Додано: Чет 03 лют, 2022 22:09

  cohan написав:
  Kanev написав:Посоветуйте, пожалуйста, новичку в области ОВГЗ.
На днях заканчивается депозит, сумма около 100K UAH.
Стоит ли сейчас вложиться в ОВГЗ или переждать в cash 1 -2 месяца?
Заранее спасибо за советы.


ну Вы ж посчитайте насколько оно выгодно, вообще под 12 на 3 мес выгодно, только вряд ли с 100к отобьете 2000+200+250 расходов, проще депо в Аккорде

А почему на 3 месяца?
Я планировал в ОВГЗ зайти на больший период (около 1 год).
Я только не уверен что именно сейчас лучшее время заходить в этот инструмент.
Kanev
 
Повідомлень: 7
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Повідомлення Додано: Чет 03 лют, 2022 23:39

ну Вы ж посчитайте насколько оно выгодно, вообще под 12 на 3 мес выгодно, только вряд ли с 100к отобьете 2000+200+250 расходов, проще депо в Аккорде[/quote]
Какого брокера посоветуете для покупки на ПФТС?[/quote]

банк
основная сложность - финмон, посмотрите по тарифам (отсюда хотя бы https://finsee.com/%D0%BA%D1%83%D0%BF%D ... %B4%D0%BF/) где больше нравится - и пробуйте

сейчас КредитДнепр усиленно рекламирует услугу (но там потери на движении денег, так что по среднему как и у всех), например

я свои палить не буду, но УркЭксим к примеру - дохлый номер[/quote]
ICU не годится?
asin
 
Повідомлень: 270
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лют, 2022 09:28

Слухав на цьому тижні вебінар від ICU
«Ефективне управління закордонними рахунками та інвестиціями», організовану ICU спільно з PwC в Україні.

дуже насичений і цікавий вебінар, розглядались дві теми:
1) Податки.. податки.. податки! також зачіпали тему анмістування капіталів та КіК.
OECP CRS НАСУВАЄТЬСЯ!!! тобто обмін базами. зливати будуть все, навіть від 1$ рахунки, майте на увазі. І! вже зараз OECP думає про включення криптовалют туди...
2) ОЗДП - умови, тарифи, плюси і мінуси в порівнянні із КО

кому цікаво - можу викласти слайди. Відео на жаль не дають :(

PS хто хоче спробувати євробонди (ОЗДП) але не має грошей на лот, як варіант можна розглянути альтернативу Фонд Євробондів. Мабуть унікальна пропозиція на теренах України
https://icu.ua/uk/asset-management/kua/eurobonds-fund
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лют, 2022 10:02

  greenozon написав:Слухав на цьому тижні вебінар від ICU
«Ефективне управління закордонними рахунками та інвестиціями», організовану ICU спільно з PwC в Україні.

дуже насичений і цікавий вебінар, розглядались дві теми:
1) Податки.. податки.. податки! також зачіпали тему анмістування капіталів та КіК.
OECP CRS НАСУВАЄТЬСЯ!!! тобто обмін базами. зливати будуть все, навіть від 1$ рахунки, майте на увазі. І! вже зараз OECP думає про включення криптовалют туди...
2) ОЗДП - умови, тарифи, плюси і мінуси в порівнянні із КО

кому цікаво - можу викласти слайди. Відео на жаль не дають :(

PS хто хоче спробувати євробонди (ОЗДП) але не має грошей на лот, як варіант можна розглянути альтернативу Фонд Євробондів. Мабуть унікальна пропозиція на теренах України
https://icu.ua/uk/asset-management/kua/eurobonds-fund

записи есть?
nekefer
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