Kanev написав:Посоветуйте, пожалуйста, новичку в области ОВГЗ. На днях заканчивается депозит, сумма около 100K UAH. Стоит ли сейчас вложиться в ОВГЗ или переждать в cash 1 -2 месяца? Заранее спасибо за советы.
ну Вы ж посчитайте насколько оно выгодно, вообще под 12 на 3 мес выгодно, только вряд ли с 100к отобьете 2000+200+250 расходов, проще депо в Аккорде
Kanev написав:Посоветуйте, пожалуйста, новичку в области ОВГЗ. На днях заканчивается депозит, сумма около 100K UAH. Стоит ли сейчас вложиться в ОВГЗ или переждать в cash 1 -2 месяца? Заранее спасибо за советы.
ну Вы ж посчитайте насколько оно выгодно, вообще под 12 на 3 мес выгодно, только вряд ли с 100к отобьете 2000+200+250 расходов, проще депо в Аккорде
Kanev написав:Посоветуйте, пожалуйста, новичку в области ОВГЗ. На днях заканчивается депозит, сумма около 100K UAH. Стоит ли сейчас вложиться в ОВГЗ или переждать в cash 1 -2 месяца? Заранее спасибо за советы.
ну Вы ж посчитайте насколько оно выгодно, вообще под 12 на 3 мес выгодно, только вряд ли с 100к отобьете 2000+200+250 расходов, проще депо в Аккорде
А почему на 3 месяца? Я планировал в ОВГЗ зайти на больший период (около 1 год). Я только не уверен что именно сейчас лучшее время заходить в этот инструмент.
ну Вы ж посчитайте насколько оно выгодно, вообще под 12 на 3 мес выгодно, только вряд ли с 100к отобьете 2000+200+250 расходов, проще депо в Аккорде[/quote] Какого брокера посоветуете для покупки на ПФТС?[/quote]
Слухав на цьому тижні вебінар від ICU «Ефективне управління закордонними рахунками та інвестиціями», організовану ICU спільно з PwC в Україні.
дуже насичений і цікавий вебінар, розглядались дві теми: 1) Податки.. податки.. податки! також зачіпали тему анмістування капіталів та КіК. OECP CRS НАСУВАЄТЬСЯ!!! тобто обмін базами. зливати будуть все, навіть від 1$ рахунки, майте на увазі. І! вже зараз OECP думає про включення криптовалют туди... 2) ОЗДП - умови, тарифи, плюси і мінуси в порівнянні із КО
кому цікаво - можу викласти слайди. Відео на жаль не дають
greenozon написав:Слухав на цьому тижні вебінар від ICU «Ефективне управління закордонними рахунками та інвестиціями», організовану ICU спільно з PwC в Україні.
дуже насичений і цікавий вебінар, розглядались дві теми: 1) Податки.. податки.. податки! також зачіпали тему анмістування капіталів та КіК. OECP CRS НАСУВАЄТЬСЯ!!! тобто обмін базами. зливати будуть все, навіть від 1$ рахунки, майте на увазі. І! вже зараз OECP думає про включення криптовалют туди... 2) ОЗДП - умови, тарифи, плюси і мінуси в порівнянні із КО
кому цікаво - можу викласти слайди. Відео на жаль не дають