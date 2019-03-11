із великих і відомих тут лише два варіанти - Універ або ФФ
комісія +- однакова у них за покупку не своїх бумаг на біржах
ICU тяжіє до продажу лише свого асортименту (через свою онлайн площадку),
за інших брокерів не чув, або дуже маленькі або дорогі
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: П'ят 04 лют, 2022 12:45
Re: Рынок ОВГЗ
із великих і відомих тут лише два варіанти - Універ або ФФ
комісія +- однакова у них за покупку не своїх бумаг на біржах
ICU тяжіє до продажу лише свого асортименту (через свою онлайн площадку),
за інших брокерів не чув, або дуже маленькі або дорогі
Додано: П'ят 04 лют, 2022 12:55
подскажу, как все пройдет, заодно и итоговые комиссии будут понятны
Додано: П'ят 04 лют, 2022 13:17
банк
основная сложность - финмон, посмотрите по тарифам (отсюда хотя бы
сейчас КредитДнепр усиленно рекламирует услугу (но там потери на движении денег, так что по среднему как и у всех), например
я свои палить не буду, но УркЭксим к примеру - дохлый номер[/quote]
ICU не годится?[/quote]
нужна экселька, понимание рыночной ставки, понимание наеба (это там где "реинвестирование"), понимание расходов и понимание отсутствия чудес (0 грн за услуги где даже у Альфы 1000 берут) - все подгоняется и формируется, но чуСед не будет - брокеры на вас зарабатывают при "все по 0" [/quote]
Посмотрел текущие котировка на ПФТС - первичка ОВГЗ через госбанки получается выгоднее (13% на 2х-3х-летки), даже без учета комиссий брокеров на ПФТС.
Да, есть ограничения: финмониторинг и располагаемая сумма, чтобы размазать комиссии по операции, наверное от 400-500К
Додано: П'ят 04 лют, 2022 13:57
на 2х-3х-летки
FYI
12..13% на на 2х-3х-летки, вторинка
і нах банки? якщо 10 грн. комісія за покупку
можеш не дякувати словами, а дякувати самими файними на моню
Додано: П'ят 04 лют, 2022 15:59
кроме комиссии есть еще затраты по организации сделки, например, открытие счета в ЦБ или сопровождение депозитарных операций и т.д.
Надо считать весь пакет, чтобы корректно сравнивать ))
"Під час прийняття рішення про інвестування в державні облігації слід звернути увагу на вартість послуг які надаються відповідними установами (брокер, депозитарна установа та банк)"
Кроме того, достойные доверия брокеры так или иначе будут требовать подтверждения доходов...
А так, да, "дешева юшка" (С)
Додано: П'ят 04 лют, 2022 16:09
ICU
0, 0, 0, 0 (дешева юшка, не те що в Альфи чи Привата)
10 грн за угоду
але вторинний ринок
зараз в них спред 2%+, те що купують по 15% продають по 13%
Додано: П'ят 04 лют, 2022 17:34
До речі, колеги!
в Універі вже впали ставки на ОЗДП...
на моменті пропонують дві бумаги
22 і 23 рік, ставки відповідно 8 та 8.5%
інфа із додатку Вотан
Додано: П'ят 04 лют, 2022 17:48
Реально заінтригували, що мені стало цікаво, як фізично ICU має забрати свої 2% дохідності: або ви маєте переплатити зразу оцих 2% як премію до номіналу, або з кожного купона маєте їх перераховувати на ICU, оскільки по вашому купону на ваш рахунок має надходити фіксована мінфіном номінальна сума гривень?
Якщо є хтось, хто скористався схемою покупки вторинних облігацій через брокера, відгукнітся будь ласка
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