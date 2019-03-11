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Рынок ОВГЗ

Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 264265266267
Повідомлення Додано: П'ят 04 лют, 2022 12:45

Re: Рынок ОВГЗ

  asin написав:И все таки, может подскажете кого то не сильно жадного брокера? Можно в личку.


із великих і відомих тут лише два варіанти - Універ або ФФ
комісія +- однакова у них за покупку не своїх бумаг на біржах
ICU тяжіє до продажу лише свого асортименту (через свою онлайн площадку),
за інших брокерів не чув, або дуже маленькі або дорогі
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лют, 2022 12:55

  greenozon написав:
  asin написав:И все таки, может подскажете кого то не сильно жадного брокера? Можно в личку.


із великих і відомих тут лише два варіанти - Універ або ФФ
комісія +- однакова у них за покупку не своїх бумаг на біржах
ICU тяжіє до продажу лише свого асортименту (через свою онлайн площадку),
за інших брокерів не чув, або дуже маленькі або дорогі


подскажу, как все пройдет, заодно и итоговые комиссии будут понятны
cohan
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лют, 2022 13:17

  cohan написав:
  asin написав:ну Вы ж посчитайте насколько оно выгодно, вообще под 12 на 3 мес выгодно, только вряд ли с 100к отобьете 2000+200+250 расходов, проще депо в Аккорде

Какого брокера посоветуете для покупки на ПФТС?


банк
основная сложность - финмон, посмотрите по тарифам (отсюда хотя бы https://finsee.com/%D0%BA%D1%83%D0%BF%D ... %B4%D0%BF/) где больше нравится - и пробуйте

сейчас КредитДнепр усиленно рекламирует услугу (но там потери на движении денег, так что по среднему как и у всех), например

я свои палить не буду, но УркЭксим к примеру - дохлый номер[/quote]
ICU не годится?[/quote]


нужна экселька, понимание рыночной ставки, понимание наеба (это там где "реинвестирование"), понимание расходов и понимание отсутствия чудес (0 грн за услуги где даже у Альфы 1000 берут) - все подгоняется и формируется, но чуСед не будет - брокеры на вас зарабатывают при "все по 0" :mrgreen:[/quote]

Посмотрел текущие котировка на ПФТС - первичка ОВГЗ через госбанки получается выгоднее (13% на 2х-3х-летки), даже без учета комиссий брокеров на ПФТС.
Да, есть ограничения: финмониторинг и располагаемая сумма, чтобы размазать комиссии по операции, наверное от 400-500К
Mylex
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лют, 2022 13:57

на 2х-3х-летки

  Mylex написав:Посмотрел текущие котировка на ПФТС - первичка ОВГЗ через госбанки получается выгоднее (13% на 2х-3х-летки), даже без учета комиссий брокеров на ПФТС.
Да, есть ограничения: финмониторинг и располагаемая сумма, чтобы размазать комиссии по операции, наверное от 400-500К

FYI
12..13% на на 2х-3х-летки, вторинка
і нах банки? якщо 10 грн. комісія за покупку
Зображення
можеш не дякувати словами, а дякувати самими файними на моню
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лют, 2022 15:59

  flyman написав:
  Mylex написав:Посмотрел текущие котировка на ПФТС - первичка ОВГЗ через госбанки получается выгоднее (13% на 2х-3х-летки), даже без учета комиссий брокеров на ПФТС.
Да, есть ограничения: финмониторинг и располагаемая сумма, чтобы размазать комиссии по операции, наверное от 400-500К

FYI
12..13% на на 2х-3х-летки, вторинка
і нах банки? якщо 10 грн. комісія за покупку


кроме комиссии есть еще затраты по организации сделки, например, открытие счета в ЦБ или сопровождение депозитарных операций и т.д.
Надо считать весь пакет, чтобы корректно сравнивать ))

"Під час прийняття рішення про інвестування в державні облігації слід звернути увагу на вартість послуг які надаються відповідними установами (брокер, депозитарна установа та банк)"

Кроме того, достойные доверия брокеры так или иначе будут требовать подтверждения доходов...

А так, да, "дешева юшка" (С)
Mylex
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лют, 2022 16:09

  Mylex написав:
  flyman написав:
  Mylex написав:Посмотрел текущие котировка на ПФТС - первичка ОВГЗ через госбанки получается выгоднее (13% на 2х-3х-летки), даже без учета комиссий брокеров на ПФТС.
Да, есть ограничения: финмониторинг и располагаемая сумма, чтобы размазать комиссии по операции, наверное от 400-500К

FYI
12..13% на на 2х-3х-летки, вторинка
і нах банки? якщо 10 грн. комісія за покупку


кроме комиссии есть еще затраты по организации сделки, например, открытие счета в ЦБ или сопровождение депозитарных операций и т.д.
Надо считать весь пакет, чтобы корректно сравнивать ))

"Під час прийняття рішення про інвестування в державні облігації слід звернути увагу на вартість послуг які надаються відповідними установами (брокер, депозитарна установа та банк)"

Кроме того, достойные доверия брокеры так или иначе будут требовать подтверждения доходов...

А так, да, "дешева юшка" (С)

ICU
0, 0, 0, 0 (дешева юшка, не те що в Альфи чи Привата)
10 грн за угоду
але вторинний ринок
зараз в них спред 2%+, те що купують по 15% продають по 13%
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лют, 2022 17:34

До речі, колеги!

в Універі вже впали ставки на ОЗДП...
на моменті пропонують дві бумаги
22 і 23 рік, ставки відповідно 8 та 8.5%
інфа із додатку Вотан
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лют, 2022 17:48

  flyman написав:
ICU
0, 0, 0, 0 (дешева юшка, не те що в Альфи чи Привата)
10 грн за угоду
але вторинний ринок
зараз в них спред 2%+, те що купують по 15% продають по 13%


Реально заінтригували, що мені стало цікаво, як фізично ICU має забрати свої 2% дохідності: або ви маєте переплатити зразу оцих 2% як премію до номіналу, або з кожного купона маєте їх перераховувати на ICU, оскільки по вашому купону на ваш рахунок має надходити фіксована мінфіном номінальна сума гривень?

Якщо є хтось, хто скористався схемою покупки вторинних облігацій через брокера, відгукнітся будь ласка
Mylex
 
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