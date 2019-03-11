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Рынок ОВГЗ

Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 265266267268
Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 11:38

  reg2f написав:


Разузнал что да как. У них на сайте есть ТГ канал, там они скидывают всю инфу, в том числе актуальные котировки по ОВДП/ОЗДП ежедневно. Интересовали больше ОЗДП.
Котировки на сегодня
22г. - 11,75% - 29 042,97 грн.
23 г. - 11,25% - 28 320,01 грн.
курс 28,70 грн.
Продают только эти бумаги, объем покупки 1-500 шт.
По запросу там же в ТГ менеджер предоставляет на почту всю инфу.
Вкратце:
Тариф на брокерське обслуговування у нас:
1 грн за одну заявку ОЗДП і ОВДП. Для своїх клієнтів ми домовилися про лояльні умови обслуговування в депозитарній установі - БТС брокер. Ознайомитися з тарифами можете у вкладенні. Відкриття рахунку в цінних паперах для фізичних осіб безкоштовне. Зберігання та нарахування накопичуваного купонного доходу безкоштовне в БТС-брокері.

Приобретение происходит за грн, купон и погашение заходит в USD. Вывод валюты на свой счет через swift(за 30$!!!) или продажа на межбанке с комиссией 0,2%.

Вроде ничего не забыл.[/quote]


Підкажіть, будь ласка, назву Телеграм-каналу[/quote]
Ничего толкового там нет. Ставки были 9%, из которых под 3% уйдет на курсовые разницы, комисии банков и тд. За 6% морочиться - хз. Разве миллион $ положить, которого нет))
И договор на 105 страниц, где у них ответственности ноль. Если что пошло не так.
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