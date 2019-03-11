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Рынок ОВГЗ

Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 265266267268
Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 11:38

  reg2f написав:


Разузнал что да как. У них на сайте есть ТГ канал, там они скидывают всю инфу, в том числе актуальные котировки по ОВДП/ОЗДП ежедневно. Интересовали больше ОЗДП.
Котировки на сегодня
22г. - 11,75% - 29 042,97 грн.
23 г. - 11,25% - 28 320,01 грн.
курс 28,70 грн.
Продают только эти бумаги, объем покупки 1-500 шт.
По запросу там же в ТГ менеджер предоставляет на почту всю инфу.
Вкратце:
Тариф на брокерське обслуговування у нас:
1 грн за одну заявку ОЗДП і ОВДП. Для своїх клієнтів ми домовилися про лояльні умови обслуговування в депозитарній установі - БТС брокер. Ознайомитися з тарифами можете у вкладенні. Відкриття рахунку в цінних паперах для фізичних осіб безкоштовне. Зберігання та нарахування накопичуваного купонного доходу безкоштовне в БТС-брокері.

Приобретение происходит за грн, купон и погашение заходит в USD. Вывод валюты на свой счет через swift(за 30$!!!) или продажа на межбанке с комиссией 0,2%.

Вроде ничего не забыл.[/quote]


Підкажіть, будь ласка, назву Телеграм-каналу[/quote]
Ничего толкового там нет. Ставки были 9%, из которых под 3% уйдет на курсовые разницы, комисии банков и тд. За 6% морочиться - хз. Разве миллион $ положить, которого нет))
И договор на 105 страниц, где у них ответственности ноль. Если что пошло не так.
asin
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 16:36

Re: Рынок ОВГЗ

Господа, есть смысл сейчас покупать ОВГЗ в грн. на первичке? Или ждать? Вроде доходность стала уменьшаться...
Алексей77
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 16:45

📢 Ми часто чуємо від клієнтів інших брокерів, що вони хотіли б купити єврооблігації, але не знають🤷🤯, як і кому продати свої валютні ОВДП.

✔️ Сьогодні ми розкажемо, як можна «обміняти» валютну ОВДП з погашенням 14 квітня 2022 року (UA4000215727), на єврооблігацію України з погашенням 1 вересня 2023 року (XS1303921487). І ми вам допоможемо🙌🏻.

Green Candle 🤗 готовий викупити у Вас UA4000215727 з прибутковістю до погашення 4%, що сьогодні відповідає ціні 1011,85 дол за папір та продати Вам XS1303921487 з прибутковістю до погашення 9,5% 🧮, що сьогодні відповідає ціні 1011,05 дол за папір.

Різниця у 80 центів (виражена у гривнях за курсом НБУ) залишиться на вашому торговому рахунку 💼 після проведення операції.

Green Candle виставить на вашого брокера адресні угоди 📝, в яких Вам не потрібні кошти, а лише валютні ОВДП.

Якщо у Вас на рахунку інші серії ОВДП або Ви хочете купити Єврооблігації з іншою датою погашення - зверніться до нас 🤗 і ми зробимо для Вас розрахунок операції «обміну».

https://www.facebook.com/gcf.com.ua/pho ... 711821871/
Цікава кухня...
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 17:49

  Алексей77 написав:Господа, есть смысл сейчас покупать ОВГЗ в грн. на первичке? Или ждать? Вроде доходность стала уменьшаться...

ICU.
Доходность 12.7% с погашением 1.11.2023, которую они считают типа с реинвестицией, превращается в 10% годовых, если считать тупо как банки считают. Так в банках уже есть 13 грязными или 10.6 чистыми с выплатой ежемесячно. И зачем этот цирк с овдп и лишним гемороем.....
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 17:54

Re: Рынок ОВГЗ

  asin написав:ак в банках уже есть 13 грязными или 10.6 чистыми с выплатой ежемесячно.


в долларах? где?
Kripo
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 18:37

  Kripo написав:
  asin написав:ак в банках уже есть 13 грязными или 10.6 чистыми с выплатой ежемесячно.


в долларах? где?

В грн))
В долл там слезы вообще в банках.
Та и в ОЗДП не сильно, если учесть полностью все расходы - на 6% наверное выйдете.
asin
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 19:15

  asin написав:
  Kripo написав:
  asin написав:ак в банках уже есть 13 грязными или 10.6 чистыми с выплатой ежемесячно.


в долларах? где?

В грн))
В долл там слезы вообще в банках.
Та и в ОЗДП не сильно, если учесть полностью все расходы - на 6% наверное выйдете.


вы чего то недопонимаете, по ОЗДП мы про доллары и говорим, на 7% после "расходов" я еще в декабре вышел, а на сейчас по 12% грязными светят, и даже если по 9% реально получится в $ то это будет круто.
Kripo
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 19:35

  asin написав:
  Алексей77 написав:Господа, есть смысл сейчас покупать ОВГЗ в грн. на первичке? Или ждать? Вроде доходность стала уменьшаться...

ICU.
Доходность 12.7% с погашением 1.11.2023, которую они считают типа с реинвестицией, превращается в 10% годовых, если считать тупо как банки считают. Так в банках уже есть 13 грязными или 10.6 чистыми с выплатой ежемесячно. И зачем этот цирк с овдп и лишним гемороем.....

не подобається, проходим мимо
11.13% за півроку
https://fi202x.blogspot.com/2022/01/blog-post_73.html
flyman
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