Додано: Пон 07 лют, 2022 11:38

reg2f написав:

Разузнал что да как. У них на сайте есть ТГ канал, там они скидывают всю инфу, в том числе актуальные котировки по ОВДП/ОЗДП ежедневно. Интересовали больше ОЗДП.Котировки на сегодня22г. - 11,75% - 29 042,97 грн.23 г. - 11,25% - 28 320,01 грн.курс 28,70 грн.Продают только эти бумаги, объем покупки 1-500 шт.По запросу там же в ТГ менеджер предоставляет на почту всю инфу.Вкратце:Тариф на брокерське обслуговування у нас:1 грн за одну заявку ОЗДП і ОВДП. Для своїх клієнтів ми домовилися про лояльні умови обслуговування в депозитарній установі - БТС брокер. Ознайомитися з тарифами можете у вкладенні. Відкриття рахунку в цінних паперах для фізичних осіб безкоштовне. Зберігання та нарахування накопичуваного купонного доходу безкоштовне в БТС-брокері.Приобретение происходит за грн, купон и погашение заходит в USD. Вывод валюты на свой счет через swift(за 30$!!!) или продажа на межбанке с комиссией 0,2%.Вроде ничего не забыл.[/quote]Підкажіть, будь ласка, назву Телеграм-каналу[/quote]Ничего толкового там нет. Ставки были 9%, из которых под 3% уйдет на курсовые разницы, комисии банков и тд. За 6% морочиться - хз. Разве миллион $ положить, которого нет))И договор на 105 страниц, где у них ответственности ноль. Если что пошло не так.