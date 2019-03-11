Разузнал что да как. У них на сайте есть ТГ канал, там они скидывают всю инфу, в том числе актуальные котировки по ОВДП/ОЗДП ежедневно. Интересовали больше ОЗДП. Котировки на сегодня 22г. - 11,75% - 29 042,97 грн. 23 г. - 11,25% - 28 320,01 грн. курс 28,70 грн. Продают только эти бумаги, объем покупки 1-500 шт. По запросу там же в ТГ менеджер предоставляет на почту всю инфу. Вкратце: Тариф на брокерське обслуговування у нас: 1 грн за одну заявку ОЗДП і ОВДП. Для своїх клієнтів ми домовилися про лояльні умови обслуговування в депозитарній установі - БТС брокер. Ознайомитися з тарифами можете у вкладенні. Відкриття рахунку в цінних паперах для фізичних осіб безкоштовне. Зберігання та нарахування накопичуваного купонного доходу безкоштовне в БТС-брокері.
Приобретение происходит за грн, купон и погашение заходит в USD. Вывод валюты на свой счет через swift(за 30$!!!) или продажа на межбанке с комиссией 0,2%.
Вроде ничего не забыл.[/quote]
Підкажіть, будь ласка, назву Телеграм-каналу[/quote] Ничего толкового там нет. Ставки были 9%, из которых под 3% уйдет на курсовые разницы, комисии банков и тд. За 6% морочиться - хз. Разве миллион $ положить, которого нет)) И договор на 105 страниц, где у них ответственности ноль. Если что пошло не так.
📢 Ми часто чуємо від клієнтів інших брокерів, що вони хотіли б купити єврооблігації, але не знають🤷🤯, як і кому продати свої валютні ОВДП.
✔️ Сьогодні ми розкажемо, як можна «обміняти» валютну ОВДП з погашенням 14 квітня 2022 року (UA4000215727), на єврооблігацію України з погашенням 1 вересня 2023 року (XS1303921487). І ми вам допоможемо🙌🏻.
Green Candle 🤗 готовий викупити у Вас UA4000215727 з прибутковістю до погашення 4%, що сьогодні відповідає ціні 1011,85 дол за папір та продати Вам XS1303921487 з прибутковістю до погашення 9,5% 🧮, що сьогодні відповідає ціні 1011,05 дол за папір.
Різниця у 80 центів (виражена у гривнях за курсом НБУ) залишиться на вашому торговому рахунку 💼 після проведення операції.
Green Candle виставить на вашого брокера адресні угоди 📝, в яких Вам не потрібні кошти, а лише валютні ОВДП.
Якщо у Вас на рахунку інші серії ОВДП або Ви хочете купити Єврооблігації з іншою датою погашення - зверніться до нас 🤗 і ми зробимо для Вас розрахунок операції «обміну».
Алексей77 написав:Господа, есть смысл сейчас покупать ОВГЗ в грн. на первичке? Или ждать? Вроде доходность стала уменьшаться...
ICU. Доходность 12.7% с погашением 1.11.2023, которую они считают типа с реинвестицией, превращается в 10% годовых, если считать тупо как банки считают. Так в банках уже есть 13 грязными или 10.6 чистыми с выплатой ежемесячно. И зачем этот цирк с овдп и лишним гемороем.....
asin написав:ак в банках уже есть 13 грязными или 10.6 чистыми с выплатой ежемесячно.
в долларах? где?
В грн)) В долл там слезы вообще в банках. Та и в ОЗДП не сильно, если учесть полностью все расходы - на 6% наверное выйдете.
вы чего то недопонимаете, по ОЗДП мы про доллары и говорим, на 7% после "расходов" я еще в декабре вышел, а на сейчас по 12% грязными светят, и даже если по 9% реально получится в $ то это будет круто.
Алексей77 написав:Господа, есть смысл сейчас покупать ОВГЗ в грн. на первичке? Или ждать? Вроде доходность стала уменьшаться...
ICU. Доходность 12.7% с погашением 1.11.2023, которую они считают типа с реинвестицией, превращается в 10% годовых, если считать тупо как банки считают. Так в банках уже есть 13 грязными или 10.6 чистыми с выплатой ежемесячно. И зачем этот цирк с овдп и лишним гемороем.....
Уважаемые коллеги по форуму, подскажите пожалуйста не имеющему опыта в деле с ОЗДП. Стоит ли покупать через "Фридом" до 28-го года с доходностью 9,5%? Можно брать от 5шт. по 1000долл.Всем спасибо за ответы!
ЗІС-5 написав:Уважаемые коллеги по форуму, подскажите пожалуйста не имеющему опыта в деле с ОЗДП. Стоит ли покупать через "Фридом" до 28-го года с доходностью 9,5%? Можно брать от 5шт. по 1000долл.Всем спасибо за ответы!
Спасибо за информацию, уточните пожалуйста, по какой реальной цене в $ они продают одну бумагу и какой курс гривни берут?