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Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Пон 07 лют, 2022 21:47
asin написав: Алексей77 написав:
Господа, есть смысл сейчас покупать ОВГЗ в грн. на первичке? Или ждать? Вроде доходность стала уменьшаться...
ICU.
Доходность 12.7% с погашением 1.11.2023, которую они считают типа с реинвестицией, превращается в 10% годовых, если считать тупо как банки считают. Так в банках уже есть 13 грязными или 10.6 чистыми с выплатой ежемесячно. И зачем этот цирк с овдп и лишним гемороем.....
Если ваш бюджет до 200К или вы готовы доверить банку(ам), которые предлагают 13 и выше, больше фонда, то возможно вы и правы. А если нужно разместить, например, 2-3М? Что будете делать?
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Додано: Пон 07 лют, 2022 22:00
la9 написав:
Если ваш бюджет до 200К или вы готовы доверить банку(ам), которые предлагают 13 и выше, больше фонда, то возможно вы и правы. А если нужно разместить, например, 2-3М? Что будете делать?
2-3М можно равномерно разделить между банками и ОВГЗ.
Проблемы с этим начинаются у людей с суммами на порядки выше.
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Додано: Пон 07 лют, 2022 22:02
Aps написав:
la9 написав:
Если ваш бюджет до 200К или вы готовы доверить банку(ам), которые предлагают 13 и выше, больше фонда, то возможно вы и правы. А если нужно разместить, например, 2-3М? Что будете делать?
2-3М можно равномерно разделить между банками и ОВГЗ.
Проблемы с этим начинаются у людей с суммами на порядки выше.
Да, я лишь показал пример. Сейчас, в начале тренда повышения ставок, и эту сумму проблематично разместить под вменяемые %%
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la9
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