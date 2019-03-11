Додано: Вів 08 лют, 2022 05:15

в долларах? где?[/quote]

В грн))

В долл там слезы вообще в банках.

Та и в ОЗДП не сильно, если учесть полностью все расходы - на 6% наверное выйдете.[/quote]



вы чего то недопонимаете, по ОЗДП мы про доллары и говорим, на 7% после "расходов" я еще в декабре вышел, а на сейчас по 12% грязными светят, и даже если по 9% реально получится в $ то это будет круто.[/quote]

Это где 12? Просветите. Расходы по снятию по итогу считали, когда выходили на 7%? С безнала в нал. 1% банки обычно берут.