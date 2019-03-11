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Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Пон 07 лют, 2022 21:47
asin написав: Алексей77 написав:
Господа, есть смысл сейчас покупать ОВГЗ в грн. на первичке? Или ждать? Вроде доходность стала уменьшаться...
ICU.
Доходность 12.7% с погашением 1.11.2023, которую они считают типа с реинвестицией, превращается в 10% годовых, если считать тупо как банки считают. Так в банках уже есть 13 грязными или 10.6 чистыми с выплатой ежемесячно. И зачем этот цирк с овдп и лишним гемороем.....
Если ваш бюджет до 200К или вы готовы доверить банку(ам), которые предлагают 13 и выше, больше фонда, то возможно вы и правы. А если нужно разместить, например, 2-3М? Что будете делать?
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Додано: Пон 07 лют, 2022 22:00
la9 написав:
Если ваш бюджет до 200К или вы готовы доверить банку(ам), которые предлагают 13 и выше, больше фонда, то возможно вы и правы. А если нужно разместить, например, 2-3М? Что будете делать?
2-3М можно равномерно разделить между банками и ОВГЗ.
Проблемы с этим начинаются у людей с суммами на порядки выше.
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Додано: Пон 07 лют, 2022 22:02
Aps написав:
la9 написав:
Если ваш бюджет до 200К или вы готовы доверить банку(ам), которые предлагают 13 и выше, больше фонда, то возможно вы и правы. А если нужно разместить, например, 2-3М? Что будете делать?
2-3М можно равномерно разделить между банками и ОВГЗ.
Проблемы с этим начинаются у людей с суммами на порядки выше.
Да, я лишь показал пример. Сейчас, в начале тренда повышения ставок, и эту сумму проблематично разместить под вменяемые %%
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Додано: Пон 07 лют, 2022 23:09
Aps написав:
la9 написав:
Если ваш бюджет до 200К или вы готовы доверить банку(ам), которые предлагают 13 и выше, больше фонда, то возможно вы и правы. А если нужно разместить, например, 2-3М? Что будете делать?
2-3М можно равномерно разделить между банками и ОВГЗ.
Проблемы с этим начинаются у людей с суммами на порядки выше.
человек банально перепутал $ и гривны и сравнивает % в $ по ОЗДП и % по гривнам в банках, а вы начинаете это на полном серьезе обсуждать.
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Додано: Вів 08 лют, 2022 00:52
asin написав: Алексей77 написав:
Господа, есть смысл сейчас покупать ОВГЗ в грн. на первичке? Или ждать? Вроде доходность стала уменьшаться...
ICU.
Доходность 12.7% с погашением 1.11.2023, которую они считают типа с реинвестицией, превращается в 10% годовых, если считать тупо как банки считают. Так в банках уже есть 13 грязными или 10.6 чистыми с выплатой ежемесячно. И зачем этот цирк с овдп и лишним гемороем.....
"реинвестиции" ж у кого "все по 0", в банках у брокеров нормальные доходности
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Додано: Вів 08 лют, 2022 01:03
ЗІС-5 написав:
Уважаемые коллеги по форуму, подскажите пожалуйста не имеющему опыта в деле с ОЗДП. Стоит ли покупать через "Фридом" до 28-го года с доходностью 9,5%? Можно брать от 5шт. по 1000долл.Всем спасибо за ответы!
рискните, 5000 не жалко потерять через 6 лет )
другое дело что ФФ с их 1150 у меня лично идиосинкразию вызывает, но кто-то же сними работает?..
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Додано: Вів 08 лют, 2022 05:12
flyman написав: asin написав: Алексей77 написав:
Господа, есть смысл сейчас покупать ОВГЗ в грн. на первичке? Или ждать? Вроде доходность стала уменьшаться...
ICU.
Доходность 12.7% с погашением 1.11.2023, которую они считают типа с реинвестицией, превращается в 10% годовых, если считать тупо как банки считают. Так в банках уже есть 13 грязными или 10.6 чистыми с выплатой ежемесячно. И зачем этот цирк с овдп и лишним гемороем.....
не подобається, проходим мимо
11.13% за півроку
Конкретику плиз
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Додано: Вів 08 лют, 2022 05:15
в долларах? где?[/quote]
В грн))
В долл там слезы вообще в банках.
Та и в ОЗДП не сильно, если учесть полностью все расходы - на 6% наверное выйдете.[/quote]
вы чего то недопонимаете, по ОЗДП мы про доллары и говорим, на 7% после "расходов" я еще в декабре вышел, а на сейчас по 12% грязными светят, и даже если по 9% реально получится в $ то это будет круто.[/quote]
Это где 12? Просветите. Расходы по снятию по итогу считали, когда выходили на 7%? С безнала в нал. 1% банки обычно берут.
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Додано: Вів 08 лют, 2022 05:18
cohan написав:
другое дело что ФФ с их 1150
что такое "1150"?
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Додано: Вів 08 лют, 2022 05:19
la9 написав: asin написав: Алексей77 написав:
Господа, есть смысл сейчас покупать ОВГЗ в грн. на первичке? Или ждать? Вроде доходность стала уменьшаться...
ICU.
Доходность 12.7% с погашением 1.11.2023, которую они считают типа с реинвестицией, превращается в 10% годовых, если считать тупо как банки считают. Так в банках уже есть 13 грязными или 10.6 чистыми с выплатой ежемесячно. И зачем этот цирк с овдп и лишним гемороем.....
Если ваш бюджет до 200К или вы готовы доверить банку(ам), которые предлагают 13 и выше, больше фонда, то возможно вы и правы. А если нужно разместить, например, 2-3М? Что будете делать?
В некоторые банки можно и далеко более 200 нести. Если у им будет плохое, то ОЗДП ИЛИ ОВГЗ - 200% то же.
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