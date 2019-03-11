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Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 08 лют, 2022 05:22
Kripo написав: cohan написав:
другое дело что ФФ с их 1150
что такое "1150"?
Это мифические 9.5%, которые при более детальном изучении превращаются в тыкву.
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