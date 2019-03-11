RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Фондовий ринок: цінні папери,
індекси, емітенти та інше
/
Фондовий ринок
/
Рынок ОВГЗ

Рынок ОВГЗ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 267268269270
Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 05:22

  Kripo написав:
  cohan написав:другое дело что ФФ с их 1150


что такое "1150"?

Это мифические 9.5%, которые при более детальном изучении превращаются в тыкву.
asin
 
Повідомлень: 279
З нами з: 09.11.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 38 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 07:13

  asin написав:
  Kripo написав:
  cohan написав:другое дело что ФФ с их 1150


что такое "1150"?

Это мифические 9.5%, которые при более детальном изучении превращаются в тыкву.


8.5% насправді :) (в грн)
і 3% в валюті

це так званий "продукт" від ФФ (Фрідом Фінанс)

вони цього не скривають
https://ffin.ua/service/prodadg-derdgavnykh-obligatsiy

основна перевага - це щомісячна виплата доходу і 0% комісій,
недолік - набагато менша дохідність ніж справжні бумаги ОВДП

а ще в них є одна досить сильна скритна перевага ))
я в своєму кошику маю пару таких грн "продуктів"
greenozon
 
Повідомлень: 12538
З нами з: 01.06.14
Подякував: 230 раз.
Подякували: 1073 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 08:11

Kripo Видел только инфу на сайте, деталей не знаю. Прошу подсказать - насколько рискованный имнно этот инструмент именно в таком виде? Какие тонкости?
ЗІС-5
 
Повідомлень: 29
З нами з: 21.12.16
Подякував: 31 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 267268269270
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
ОВГЗ Пошаговая инструкция 1 ... 4, 5, 6
sinowi » Пон 19 кві, 2021 13:17
51 37754
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 04 лют, 2022 12:25
cohan
Как заполнить декларацию по доходам от ОВГЗ
Олежан » Чет 03 лют, 2022 16:13
3 1083
Переглянути останнє повідомлення
Чет 03 лют, 2022 17:50
cohan
Стоит ли вкладывать деньги в ОВГЗ? 1 ... 4, 5, 6
Ірина_ » Пон 11 бер, 2019 10:32
53 29103
Переглянути останнє повідомлення
Вів 13 кві, 2021 14:21
sinowi

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ОТП БАНК (7067)
08.02.2022 09:44
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.