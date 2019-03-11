Это мифические 9.5%, которые при более детальном изучении превращаются в тыкву.
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 08 лют, 2022 05:22
Додано: Вів 08 лют, 2022 07:13
8.5% насправді (в грн)
і 3% в валюті
це так званий "продукт" від ФФ (Фрідом Фінанс)
вони цього не скривають
основна перевага - це щомісячна виплата доходу і 0% комісій,
недолік - набагато менша дохідність ніж справжні бумаги ОВДП
а ще в них є одна досить сильна скритна перевага ))
я в своєму кошику маю пару таких грн "продуктів"
Додано: Вів 08 лют, 2022 08:11
Kripo Видел только инфу на сайте, деталей не знаю. Прошу подсказать - насколько рискованный имнно этот инструмент именно в таком виде? Какие тонкости?
Додано: Вів 08 лют, 2022 10:38
конкретику потерли, але можу навести ще раз
Додано: Вів 08 лют, 2022 11:17
По классике как в банках пересчитай, а не найопками % с мифическими перевложениями и потом сравнивай сравнимое.
Додано: Вів 08 лют, 2022 11:31
Я тоже заинтересован в данном вопросе. Попробуйте у ФФ запросить покупную стоимость в долларе за бумаги 28 года. Я уже это сделал, но что-то они не быстро отвечают.
А потом вместе попробуем здесь просчитать фактическую доходность, например, на 10 тыс у.е. с учетом всех комиссий, зачислений и выводов из банка и т.д.
P.S. я сейчас говорю именно об ОЗДП с тикером XS, а не о финансовом продукте ФФ по 1150 у.е. за штуку.
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