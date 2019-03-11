ЗІС-5 написав:Уважаемые коллеги по форуму, подскажите пожалуйста не имеющему опыта в деле с ОЗДП. Стоит ли покупать через "Фридом" до 28-го года с доходностью 9,5%? Можно брать от 5шт. по 1000долл.Всем спасибо за ответы!
Я тоже заинтересован в данном вопросе. Попробуйте у ФФ запросить покупную стоимость в долларе за бумаги 28 года. Я уже это сделал, но что-то они не быстро отвечают. А потом вместе попробуем здесь просчитать фактическую доходность, например, на 10 тыс у.е. с учетом всех комиссий, зачислений и выводов из банка и т.д.
P.S. я сейчас говорю именно об ОЗДП с тикером XS, а не о финансовом продукте ФФ по 1150 у.е. за штуку.
По классике как в банках пересчитай, а не найопками % с мифическими перевложениями и потом сравнивай сравнимое.
Мені то що, не подобається 11%+ чистими за півроку на ОВДП, ідеш в банк і не паришся. Я ж залишив пару банків із 11% щомісяця брудними на хліб, і ОВДП на масло, якось так https://fi202x.blogspot.com/2022/01/blog-post.html як не крути, в мене зараз не виходить щоб банк давав більше % "чистими" чим ОВДП, зовсім ніяк
от щоб занести 390К, напр.
а 1М UAH в банки під 11% і вище, це вже як більше як робота на 1/4 ставки, а не пасивний дохід
ЗІС-5 написав:Уважаемые коллеги по форуму, подскажите пожалуйста не имеющему опыта в деле с ОЗДП. Стоит ли покупать через "Фридом" до 28-го года с доходностью 9,5%? Можно брать от 5шт. по 1000долл.Всем спасибо за ответы!
Я тоже заинтересован в данном вопросе. Попробуйте у ФФ запросить покупную стоимость в долларе за бумаги 28 года. Я уже это сделал, но что-то они не быстро отвечают. А потом вместе попробуем здесь просчитать фактическую доходность, например, на 10 тыс у.е. с учетом всех комиссий, зачислений и выводов из банка и т.д.
P.S. я сейчас говорю именно об ОЗДП с тикером XS, а не о финансовом продукте ФФ по 1150 у.е. за штуку.
Интересно будет. А как их купите не как финансовый продукт?
ЗІС-5 написав:Уважаемые коллеги по форуму, подскажите пожалуйста не имеющему опыта в деле с ОЗДП. Стоит ли покупать через "Фридом" до 28-го года с доходностью 9,5%? Можно брать от 5шт. по 1000долл.Всем спасибо за ответы!
Я тоже заинтересован в данном вопросе. Попробуйте у ФФ запросить покупную стоимость в долларе за бумаги 28 года. Я уже это сделал, но что-то они не быстро отвечают. А потом вместе попробуем здесь просчитать фактическую доходность, например, на 10 тыс у.е. с учетом всех комиссий, зачислений и выводов из банка и т.д.
P.S. я сейчас говорю именно об ОЗДП с тикером XS, а не о финансовом продукте ФФ по 1150 у.е. за штуку.
Интересно будет. А как их купите не как финансовый продукт?
Составляете договор, заносите деньги, брокеру говорите, что хотите XS а не их продукт, к вечеру сделка.
Цены текущие манагер озвучивал мне в течении дня. Цены меняются каждый день, фиксируются уже под конкретную сумму на счете, поэтому они не любят давать точную цифру - люди болезненно реагируют, что на 30$ за день бумага может подорожать.
ЗІС-5 написав:Kripo Видел только инфу на сайте, деталей не знаю. Прошу подсказать - насколько рискованный имнно этот инструмент именно в таком виде? Какие тонкости?
мыслей много, вот на этой странице начинается диалог по поводу, там на 3 страницы:
По классике как в банках пересчитай, а не найопками % с мифическими перевложениями и потом сравнивай сравнимое.
Мені то що, не подобається 11%+ чистими за півроку на ОВДП, ідеш в банк і не паришся. Я ж залишив пару банків із 11% щомісяця брудними на хліб, і ОВДП на масло, якось так https://fi202x.blogspot.com/2022/01/blog-post.html як не крути, в мене зараз не виходить щоб банк давав більше % "чистими" чим ОВДП, зовсім ніяк
от щоб занести 390К, напр.
а 1М UAH в банки під 11% і вище, це вже як більше як робота на 1/4 ставки, а не пасивний дохід
Почему Вы это называете 11% за полгода, если это 11% годовых, просто вложились Вы на полгода. Ну или тот, кто делал просчет по ссылке.