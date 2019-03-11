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Рынок ОВГЗ

Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 268269270271
Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 13:27

  spiridonwot написав:Почему Вы это называете 11% за полгода, если это 11% годовых, просто вложились Вы на полгода. Ну или тот, кто делал просчет по ссылке.

11% річних на піврічному горизонті.
так зрозуміліше?
Є депозити у банках на півроку із доходом в 11% (річних) чистими?
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 14:08

  flyman написав:
  spiridonwot написав:Почему Вы это называете 11% за полгода, если это 11% годовых, просто вложились Вы на полгода. Ну или тот, кто делал просчет по ссылке.

11% річних на піврічному горизонті.
так зрозуміліше?
Є депозити у банках на півроку із доходом в 11% (річних) чистими?

Теперь ясно. А то Вы дважды так выразились и это ввело меня в заблуждение)
spiridonwot
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  #<1 ... 268269270271
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