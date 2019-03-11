|
|
|
Рынок ОВГЗ
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 08 лют, 2022 13:27
spiridonwot написав:
Почему Вы это называете 11% за полгода, если это 11% годовых, просто вложились Вы на полгода. Ну или тот, кто делал просчет по ссылке.
11% річних на піврічному горизонті.
так зрозуміліше?
Є депозити у банках на півроку із доходом в 11% (річних) чистими?
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 28096
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1385 раз.
- Подякували: 2445 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Вів 08 лют, 2022 14:08
flyman написав: spiridonwot написав:
Почему Вы это называете 11% за полгода, если это 11% годовых, просто вложились Вы на полгода. Ну или тот, кто делал просчет по ссылке.
11% річних на піврічному горизонті.
так зрозуміліше?
Є депозити у банках на півроку із доходом в 11% (річних) чистими?
Теперь ясно. А то Вы дважды так выразились и это ввело меня в заблуждение)
-
spiridonwot
-
-
- Повідомлень: 30
- З нами з: 22.07.21
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 9 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|51
|37916
|
П'ят 04 лют, 2022 12:25
cohan
|
|3
|1122
|
Чет 03 лют, 2022 17:50
cohan
|
|53
|29161
|
|