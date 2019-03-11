Додано: Вів 08 лют, 2022 15:22

spiridonwot написав: ЗІС-5 написав: Уважаемые коллеги по форуму, подскажите пожалуйста не имеющему опыта в деле с ОЗДП. Стоит ли покупать через "Фридом" до 28-го года с доходностью 9,5%? Можно брать от 5шт. по 1000долл.Всем спасибо за ответы! Уважаемые коллеги по форуму, подскажите пожалуйста не имеющему опыта в деле с ОЗДП. Стоит ли покупать через "Фридом" до 28-го года с доходностью 9,5%? Можно брать от 5шт. по 1000долл.Всем спасибо за ответы!

Я тоже заинтересован в данном вопросе. Попробуйте у ФФ запросить покупную стоимость в долларе за бумаги 28 года. Я уже это сделал, но что-то они не быстро отвечают.

А потом вместе попробуем здесь просчитать фактическую доходность, например, на 10 тыс у.е. с учетом всех комиссий, зачислений и выводов из банка и т.д.



P.S. я сейчас говорю именно об ОЗДП с тикером XS, а не о финансовом продукте ФФ по 1150 у.е. за штуку. Я тоже заинтересован в данном вопросе. Попробуйте у ФФ запросить покупную стоимость в долларе за бумаги 28 года. Я уже это сделал, но что-то они не быстро отвечают.А потом вместе попробуем здесь просчитать фактическую доходность, например, на 10 тыс у.е. с учетом всех комиссий, зачислений и выводов из банка и т.д.P.S. я сейчас говорю именно об ОЗДП с тикером XS, а не о финансовом продукте ФФ по 1150 у.е. за штуку.

В продолжение. Получил от ФФ инфо по стоимости XS1902171757. На сегодня это 1048,21 USD. Попробовал просчитать фактическую доходность, исходя из следующих входных данных: допустим на руках есть 10 тыс у.е. и после погашения ОЗДП я хочу их иметь в том же виде в у.е. То есть, просто хранить валюту в виде ОЗДП. Полученный купонный доход может конечно реинвестироваться, но я это не учитывал для чистоты эксперимента, поскольку на практике такое не всегда происходит. ФФ предлагает 2 варианта приобретения бумаг: все за гривну с выходом в гривну через ФФ, или все в долларе но через ФФ Кипр. Поскольку сумма 10 тыс у.е. небольшая, а свифт у них за каждый перевод 30 у.е., я остановился на варианте 1 с переводом доллар-гривна-доллар. Таблица с расчетом получилась такая.Тарифы брались официальные ФФПолучилась с обещанных ФФ стартовых 9,5% фактическая доходность 8,6%. Все равно вроде бы неплохо.Проверяйте, если что напутал - подкорректирую.P.S. комиссию банка за вывод средств в нал в размере 1% не учитывал. Можно это сделать через месячный депо. Кто не знает, как это делать, смело может отнимать еще и этот 1% от доходности.