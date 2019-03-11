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Рынок ОВГЗ

Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 269270271272>
Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 13:27

  spiridonwot написав:Почему Вы это называете 11% за полгода, если это 11% годовых, просто вложились Вы на полгода. Ну или тот, кто делал просчет по ссылке.

11% річних на піврічному горизонті.
так зрозуміліше?
Є депозити у банках на півроку із доходом в 11% (річних) чистими?
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 14:08

  flyman написав:
  spiridonwot написав:Почему Вы это называете 11% за полгода, если это 11% годовых, просто вложились Вы на полгода. Ну или тот, кто делал просчет по ссылке.

11% річних на піврічному горизонті.
так зрозуміліше?
Є депозити у банках на півроку із доходом в 11% (річних) чистими?

Теперь ясно. А то Вы дважды так выразились и это ввело меня в заблуждение)
spiridonwot
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 15:19

  asin написав:
  asin написав:
  flyman написав:не подобається, проходим мимо
11.13% за півроку

Конкретику плиз


По классике как в банках пересчитай, а не найопками % с мифическими перевложениями и потом сравнивай сравнимое.


До речі, а як правильно перераховувати ОВДПшні відсотки, де вони враховують перевкладення виплат, у звичні банківські ставки?
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 15:22

  spiridonwot написав:
  ЗІС-5 написав:Уважаемые коллеги по форуму, подскажите пожалуйста не имеющему опыта в деле с ОЗДП. Стоит ли покупать через "Фридом" до 28-го года с доходностью 9,5%? Можно брать от 5шт. по 1000долл.Всем спасибо за ответы!

Я тоже заинтересован в данном вопросе. Попробуйте у ФФ запросить покупную стоимость в долларе за бумаги 28 года. Я уже это сделал, но что-то они не быстро отвечают.
А потом вместе попробуем здесь просчитать фактическую доходность, например, на 10 тыс у.е. с учетом всех комиссий, зачислений и выводов из банка и т.д.

P.S. я сейчас говорю именно об ОЗДП с тикером XS, а не о финансовом продукте ФФ по 1150 у.е. за штуку.

В продолжение. Получил от ФФ инфо по стоимости XS1902171757. На сегодня это 1048,21 USD. Попробовал просчитать фактическую доходность, исходя из следующих входных данных: допустим на руках есть 10 тыс у.е. и после погашения ОЗДП я хочу их иметь в том же виде в у.е. То есть, просто хранить валюту в виде ОЗДП. Полученный купонный доход может конечно реинвестироваться, но я это не учитывал для чистоты эксперимента, поскольку на практике такое не всегда происходит. ФФ предлагает 2 варианта приобретения бумаг: все за гривну с выходом в гривну через ФФ, или все в долларе но через ФФ Кипр. Поскольку сумма 10 тыс у.е. небольшая, а свифт у них за каждый перевод 30 у.е., я остановился на варианте 1 с переводом доллар-гривна-доллар. Таблица с расчетом получилась такая.
https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... ue&sd=true
Тарифы брались официальные ФФ
https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... edit#gid=0
Получилась с обещанных ФФ стартовых 9,5% фактическая доходность 8,6%. Все равно вроде бы неплохо.
Проверяйте, если что напутал - подкорректирую.
P.S. комиссию банка за вывод средств в нал в размере 1% не учитывал. Можно это сделать через месячный депо. Кто не знает, как это делать, смело может отнимать еще и этот 1% от доходности.
spiridonwot
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 17:04

Вийшов новий журнал

Долговой рынок Украины
Ежемесячный бюллетень No1 (42), январь 2022 года

комусь цікаво? можу викласти
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 17:28

Викладайте!//))
asti
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 18:41

  asti написав:Викладайте!//))


https://www.sendspace.com/file/cd0pcd
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 19:53

  spiridonwot написав:
  spiridonwot написав:
  ЗІС-5 написав:Уважаемые коллеги по форуму, подскажите пожалуйста не имеющему опыта в деле с ОЗДП. Стоит ли покупать через "Фридом" до 28-го года с доходностью 9,5%? Можно брать от 5шт. по 1000долл.Всем спасибо за ответы!

Я тоже заинтересован в данном вопросе. Попробуйте у ФФ запросить покупную стоимость в долларе за бумаги 28 года. Я уже это сделал, но что-то они не быстро отвечают.
А потом вместе попробуем здесь просчитать фактическую доходность, например, на 10 тыс у.е. с учетом всех комиссий, зачислений и выводов из банка и т.д.

P.S. я сейчас говорю именно об ОЗДП с тикером XS, а не о финансовом продукте ФФ по 1150 у.е. за штуку.

В продолжение. Получил от ФФ инфо по стоимости XS1902171757. На сегодня это 1048,21 USD. Попробовал просчитать фактическую доходность, исходя из следующих входных данных: допустим на руках есть 10 тыс у.е. и после погашения ОЗДП я хочу их иметь в том же виде в у.е. То есть, просто хранить валюту в виде ОЗДП. Полученный купонный доход может конечно реинвестироваться, но я это не учитывал для чистоты эксперимента, поскольку на практике такое не всегда происходит. ФФ предлагает 2 варианта приобретения бумаг: все за гривну с выходом в гривну через ФФ, или все в долларе но через ФФ Кипр. Поскольку сумма 10 тыс у.е. небольшая, а свифт у них за каждый перевод 30 у.е., я остановился на варианте 1 с переводом доллар-гривна-доллар. Таблица с расчетом получилась такая.
https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... ue&sd=true
Тарифы брались официальные ФФ
https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... edit#gid=0
Получилась с обещанных ФФ стартовых 9,5% фактическая доходность 8,6%. Все равно вроде бы неплохо.
Проверяйте, если что напутал - подкорректирую.
P.S. комиссию банка за вывод средств в нал в размере 1% не учитывал. Можно это сделать через месячный депо. Кто не знает, как это делать, смело может отнимать еще и этот 1% от доходности.

2028 год..... Сильно долго. А взять горизонт 2 года - выйдет 6.5%, как я и писал.
И подскажите как %, которые раз в пол года капают, выводить? Не платить же 30долл за свифт от суммы в 500 долл...
И ставка 9.5% у них YTM(с реинвестированием). Почему у вас обычная 9.75% в таблице
Востаннє редагувалось asin в Вів 08 лют, 2022 20:45, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 20:12

  spiridonwot написав:
  spiridonwot написав:
  ЗІС-5 написав:Уважаемые коллеги по форуму, подскажите пожалуйста не имеющему опыта в деле с ОЗДП. Стоит ли покупать через "Фридом" до 28-го года с доходностью 9,5%? Можно брать от 5шт. по 1000долл.Всем спасибо за ответы!

Я тоже заинтересован в данном вопросе. Попробуйте у ФФ запросить покупную стоимость в долларе за бумаги 28 года. Я уже это сделал, но что-то они не быстро отвечают.
А потом вместе попробуем здесь просчитать фактическую доходность, например, на 10 тыс у.е. с учетом всех комиссий, зачислений и выводов из банка и т.д.

P.S. я сейчас говорю именно об ОЗДП с тикером XS, а не о финансовом продукте ФФ по 1150 у.е. за штуку.

В продолжение. Получил от ФФ инфо по стоимости XS1902171757. На сегодня это 1048,21 USD. Попробовал просчитать фактическую доходность, исходя из следующих входных данных: допустим на руках есть 10 тыс у.е. и после погашения ОЗДП я хочу их иметь в том же виде в у.е. То есть, просто хранить валюту в виде ОЗДП. Полученный купонный доход может конечно реинвестироваться, но я это не учитывал для чистоты эксперимента, поскольку на практике такое не всегда происходит. ФФ предлагает 2 варианта приобретения бумаг: все за гривну с выходом в гривну через ФФ, или все в долларе но через ФФ Кипр. Поскольку сумма 10 тыс у.е. небольшая, а свифт у них за каждый перевод 30 у.е., я остановился на варианте 1 с переводом доллар-гривна-доллар. Таблица с расчетом получилась такая.
https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... ue&sd=true
Тарифы брались официальные ФФ
https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... edit#gid=0
Получилась с обещанных ФФ стартовых 9,5% фактическая доходность 8,6%. Все равно вроде бы неплохо.
Проверяйте, если что напутал - подкорректирую.
P.S. комиссию банка за вывод средств в нал в размере 1% не учитывал. Можно это сделать через месячный депо. Кто не знает, как это делать, смело может отнимать еще и этот 1% от доходности.

Фридом финанс в чате только что написали что работают только в грн. Откуда инфо про доллар через фф кипр?
asin
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 20:14

Re: Рынок ОВГЗ

  asin написав:2028 год..... Сильно долго. А взять горизонт 2 года - выйдет 6.5%, как я и писал.
И подскажите как %, которые раз в пол года капают, выводить? Не платить же 30долл за свифт от суммы в 500 долл...


Как вы к этому пришли?!

Какие бумаги и по какой цене вы собираетесь покупать?
С каким купоном?
Если не до погашения, то по какой цене планируете продать?
Сколько штук?
Какой из выше перечисленных выриантов вывода купонной выплаты и тела бумаги собираетесь использовать?
И в каком банке/брокере, какие расходы/тарифы?

Или вы просто тролите миллионом коротких сообщений?!
Kripo
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