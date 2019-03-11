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Рынок ОВГЗ

Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 269270271272
Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 20:46

  Kripo написав:
  asin написав:2028 год..... Сильно долго. А взять горизонт 2 года - выйдет 6.5%, как я и писал.
И подскажите как %, которые раз в пол года капают, выводить? Не платить же 30долл за свифт от суммы в 500 долл...


Как вы к этому пришли?!

Какие бумаги и по какой цене вы собираетесь покупать?
С каким купоном?
Если не до погашения, то по какой цене планируете продать?
Сколько штук?
Какой из выше перечисленных выриантов вывода купонной выплаты и тела бумаги собираетесь использовать?
И в каком банке/брокере, какие расходы/тарифы?

Или вы просто тролите миллионом коротких сообщений?!

Таблицу выше гляньте, человек рассчеты какие то сделал. Если предположить что вводные те же, только срок не 6 лет, а два.
asin
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 20:49

  Kripo написав:
  asin написав:2028 год..... Сильно долго. А взять горизонт 2 года - выйдет 6.5%, как я и писал.
И подскажите как %, которые раз в пол года капают, выводить? Не платить же 30долл за свифт от суммы в 500 долл...


Как вы к этому пришли?!

Какие бумаги и по какой цене вы собираетесь покупать?
С каким купоном?
Если не до погашения, то по какой цене планируете продать?
Сколько штук?
Какой из выше перечисленных выриантов вывода купонной выплаты и тела бумаги собираетесь использовать?
И в каком банке/брокере, какие расходы/тарифы?

Или вы просто тролите миллионом коротких сообщений?!

И да, не нервничайте. Это вредно для здоровья.
asin
 
Повідомлень: 285
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 21:14

Re: Рынок ОВГЗ

Господа, какие сегодня результаты по овгз гривна на 2 и 3 года? Какие тенденции по ставке на этот горизонт?
Алексей77
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 21:14

  asin написав:
  Kripo написав:
  asin написав:2028 год..... Сильно долго. А взять горизонт 2 года - выйдет 6.5%, как я и писал.
И подскажите как %, которые раз в пол года капают, выводить? Не платить же 30долл за свифт от суммы в 500 долл...


Как вы к этому пришли?!

Какие бумаги и по какой цене вы собираетесь покупать?
С каким купоном?
Если не до погашения, то по какой цене планируете продать?
Сколько штук?
Какой из выше перечисленных выриантов вывода купонной выплаты и тела бумаги собираетесь использовать?
И в каком банке/брокере, какие расходы/тарифы?

Или вы просто тролите миллионом коротких сообщений?!

Таблицу выше гляньте, человек рассчеты какие то сделал. Если предположить что вводные те же, только срок не 6 лет, а два.


Что значит "какие то"?! Вполне конкретные, на данный момент, по конкретной бумаге, у конкретного брокера, до погашения, без реинвестиции, расчет тарифов для конкретной суммы инвестиции, конкретный выбор ввода и вывода денег, на все пункты конкретный ответ.

А вашего расчета не будет, будут "предположения" голословные?!

  asin написав:И да, не нервничайте. Это вредно для здоровья.


И таки да, расчет вызвать эмоции?

Трололо?! :evil:
Kripo
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 21:51

  Алексей77 написав:Господа, какие сегодня результаты по овгз гривна на 2 и 3 года? Какие тенденции по ставке на этот горизонт?

кращі умови на вторинці, чим те що пропонував Минфин
flyman
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  #<1 ... 269270271272
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