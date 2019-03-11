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Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 08 лют, 2022 20:46
Kripo написав: asin написав:
2028 год..... Сильно долго. А взять горизонт 2 года - выйдет 6.5%, как я и писал.
И подскажите как %, которые раз в пол года капают, выводить? Не платить же 30долл за свифт от суммы в 500 долл...
Как вы к этому пришли?!
Какие бумаги и по какой цене вы собираетесь покупать?
С каким купоном?
Если не до погашения, то по какой цене планируете продать?
Сколько штук?
Какой из выше перечисленных выриантов вывода купонной выплаты и тела бумаги собираетесь использовать?
И в каком банке/брокере, какие расходы/тарифы?
Или вы просто тролите миллионом коротких сообщений?!
Таблицу выше гляньте, человек рассчеты какие то сделал. Если предположить что вводные те же, только срок не 6 лет, а два.
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Додано: Вів 08 лют, 2022 20:49
Kripo написав: asin написав:
2028 год..... Сильно долго. А взять горизонт 2 года - выйдет 6.5%, как я и писал.
И подскажите как %, которые раз в пол года капают, выводить? Не платить же 30долл за свифт от суммы в 500 долл...
Как вы к этому пришли?!
Какие бумаги и по какой цене вы собираетесь покупать?
С каким купоном?
Если не до погашения, то по какой цене планируете продать?
Сколько штук?
Какой из выше перечисленных выриантов вывода купонной выплаты и тела бумаги собираетесь использовать?
И в каком банке/брокере, какие расходы/тарифы?
Или вы просто тролите миллионом коротких сообщений?!
И да, не нервничайте. Это вредно для здоровья.
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asin
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Додано: Вів 08 лют, 2022 21:14
Господа, какие сегодня результаты по овгз гривна на 2 и 3 года? Какие тенденции по ставке на этот горизонт?
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Алексей77
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Додано: Вів 08 лют, 2022 21:14
asin написав: Kripo написав: asin написав:
2028 год..... Сильно долго. А взять горизонт 2 года - выйдет 6.5%, как я и писал.
И подскажите как %, которые раз в пол года капают, выводить? Не платить же 30долл за свифт от суммы в 500 долл...
Как вы к этому пришли?!
Какие бумаги и по какой цене вы собираетесь покупать?
С каким купоном?
Если не до погашения, то по какой цене планируете продать?
Сколько штук?
Какой из выше перечисленных выриантов вывода купонной выплаты и тела бумаги собираетесь использовать?
И в каком банке/брокере, какие расходы/тарифы?
Или вы просто тролите миллионом коротких сообщений?!
Таблицу выше гляньте, человек рассчеты какие то сделал. Если предположить что вводные те же, только срок не 6 лет, а два.
Что значит "какие то"?! Вполне конкретные, на данный момент, по конкретной бумаге, у конкретного брокера, до погашения, без реинвестиции, расчет тарифов для конкретной суммы инвестиции, конкретный выбор ввода и вывода денег, на все пункты конкретный ответ.
А вашего расчета не будет, будут "предположения" голословные?!
asin написав:
И да, не нервничайте. Это вредно для здоровья.
И таки да, расчет вызвать эмоции?
Трололо?!
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Kripo
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Додано: Вів 08 лют, 2022 21:51
Алексей77 написав:
Господа, какие сегодня результаты по овгз гривна на 2 и 3 года? Какие тенденции по ставке на этот горизонт?
кращі умови на вторинці, чим те що пропонував Минфин
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flyman
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