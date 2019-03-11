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Рынок ОВГЗ

Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 270271272273>
Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 20:46

  Kripo написав:
  asin написав:2028 год..... Сильно долго. А взять горизонт 2 года - выйдет 6.5%, как я и писал.
И подскажите как %, которые раз в пол года капают, выводить? Не платить же 30долл за свифт от суммы в 500 долл...


Как вы к этому пришли?!

Какие бумаги и по какой цене вы собираетесь покупать?
С каким купоном?
Если не до погашения, то по какой цене планируете продать?
Сколько штук?
Какой из выше перечисленных выриантов вывода купонной выплаты и тела бумаги собираетесь использовать?
И в каком банке/брокере, какие расходы/тарифы?

Или вы просто тролите миллионом коротких сообщений?!

Таблицу выше гляньте, человек рассчеты какие то сделал. Если предположить что вводные те же, только срок не 6 лет, а два.
asin
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 20:49

  Kripo написав:
  asin написав:2028 год..... Сильно долго. А взять горизонт 2 года - выйдет 6.5%, как я и писал.
И подскажите как %, которые раз в пол года капают, выводить? Не платить же 30долл за свифт от суммы в 500 долл...


Как вы к этому пришли?!

Какие бумаги и по какой цене вы собираетесь покупать?
С каким купоном?
Если не до погашения, то по какой цене планируете продать?
Сколько штук?
Какой из выше перечисленных выриантов вывода купонной выплаты и тела бумаги собираетесь использовать?
И в каком банке/брокере, какие расходы/тарифы?

Или вы просто тролите миллионом коротких сообщений?!

И да, не нервничайте. Это вредно для здоровья.
asin
 
Повідомлень: 285
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 21:14

Re: Рынок ОВГЗ

Господа, какие сегодня результаты по овгз гривна на 2 и 3 года? Какие тенденции по ставке на этот горизонт?
Алексей77
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 21:14

  asin написав:
  Kripo написав:
  asin написав:2028 год..... Сильно долго. А взять горизонт 2 года - выйдет 6.5%, как я и писал.
И подскажите как %, которые раз в пол года капают, выводить? Не платить же 30долл за свифт от суммы в 500 долл...


Как вы к этому пришли?!

Какие бумаги и по какой цене вы собираетесь покупать?
С каким купоном?
Если не до погашения, то по какой цене планируете продать?
Сколько штук?
Какой из выше перечисленных выриантов вывода купонной выплаты и тела бумаги собираетесь использовать?
И в каком банке/брокере, какие расходы/тарифы?

Или вы просто тролите миллионом коротких сообщений?!

Таблицу выше гляньте, человек рассчеты какие то сделал. Если предположить что вводные те же, только срок не 6 лет, а два.


Что значит "какие то"?! Вполне конкретные, на данный момент, по конкретной бумаге, у конкретного брокера, до погашения, без реинвестиции, расчет тарифов для конкретной суммы инвестиции, конкретный выбор ввода и вывода денег, на все пункты конкретный ответ.

А вашего расчета не будет, будут "предположения" голословные?!

  asin написав:И да, не нервничайте. Это вредно для здоровья.


И таки да, расчет вызвать эмоции?

Трололо?! :evil:
Kripo
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 21:51

  Алексей77 написав:Господа, какие сегодня результаты по овгз гривна на 2 и 3 года? Какие тенденции по ставке на этот горизонт?

кращі умови на вторинці, чим те що пропонував Минфин
flyman
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2
Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 22:06

Re: Рынок ОВГЗ

Господа, важно Ваше мнение. По бумаге на вторичке через примерно 25 дней в начале марта выплата купона (раз в полгода). Её брать сейчас или лучше подождать и взять в день выплаты купона? Не хватает квалификации самому просчитать. При этом сумма на покупку фактически под 4.5 годовых чистыми на текущем счету, т.е уже идет недополучение прибыли
Алексей77
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 22:20

  Алексей77 написав:Господа, важно Ваше мнение. По бумаге на вторичке через примерно 25 дней в начале марта выплата купона (раз в полгода). Её брать сейчас или лучше подождать и взять в день выплаты купона? Не хватает квалификации самому просчитать. При этом сумма на покупку фактически под 4.5 годовых чистыми на текущем счету, т.е уже идет недополучение прибыли

А далі що плануєте?
Що збираєтеся потім робити?
Виводити гроші, чи перевкладати?
Якщо тре десь протримати гроші до місяця із максимальним доходом і мінімумом гемора, то вкластись прям завтра.
Так за 25 днів щось накапає, а в останній день нічого не отримаєте, нуль або мінус.
З кожним днем ціна бумаги рости. І в день погашення буде рівна ціні купона плюс 1000 грн., за які вам запропонують її купити. Ваша дальта = 0, і ще мінус комісії.
Востаннє редагувалось flyman в Вів 08 лют, 2022 22:23, всього редагувалось 1 раз.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 22:23

  asin написав:
  spiridonwot написав:
  spiridonwot написав:Я тоже заинтересован в данном вопросе. Попробуйте у ФФ запросить покупную стоимость в долларе за бумаги 28 года. Я уже это сделал, но что-то они не быстро отвечают.
А потом вместе попробуем здесь просчитать фактическую доходность, например, на 10 тыс у.е. с учетом всех комиссий, зачислений и выводов из банка и т.д.

P.S. я сейчас говорю именно об ОЗДП с тикером XS, а не о финансовом продукте ФФ по 1150 у.е. за штуку.

В продолжение. Получил от ФФ инфо по стоимости XS1902171757. На сегодня это 1048,21 USD. Попробовал просчитать фактическую доходность, исходя из следующих входных данных: допустим на руках есть 10 тыс у.е. и после погашения ОЗДП я хочу их иметь в том же виде в у.е. То есть, просто хранить валюту в виде ОЗДП. Полученный купонный доход может конечно реинвестироваться, но я это не учитывал для чистоты эксперимента, поскольку на практике такое не всегда происходит. ФФ предлагает 2 варианта приобретения бумаг: все за гривну с выходом в гривну через ФФ, или все в долларе но через ФФ Кипр. Поскольку сумма 10 тыс у.е. небольшая, а свифт у них за каждый перевод 30 у.е., я остановился на варианте 1 с переводом доллар-гривна-доллар. Таблица с расчетом получилась такая.
https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... ue&sd=true
Тарифы брались официальные ФФ
https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... edit#gid=0
Получилась с обещанных ФФ стартовых 9,5% фактическая доходность 8,6%. Все равно вроде бы неплохо.
Проверяйте, если что напутал - подкорректирую.
P.S. комиссию банка за вывод средств в нал в размере 1% не учитывал. Можно это сделать через месячный депо. Кто не знает, как это делать, смело может отнимать еще и этот 1% от доходности.

2028 год..... Сильно долго. А взять горизонт 2 года - выйдет 6.5%, как я и писал.
И подскажите как %, которые раз в пол года капают, выводить? Не платить же 30долл за свифт от суммы в 500 долл...
И ставка 9.5% у них YTM(с реинвестированием). Почему у вас обычная 9.75% в таблице

По порядку.
1. Не нравятся бумаги 2028 года - берите у Green Candle 22 или 23 под 8,5-9%. Котировки сегодняшние, тарифы там не сильно отличаются от ФФ.
https://drive.google.com/file/d/1SE1L0S ... sp=sharing
2. Купоны, полученные в долларе раз в полгода, в моем варианте капают как раз в гривне по курсу межбанка на Ваш торговый счет и Вы их перекидываете на свой банковский счет. Можно купоны получать и в долларе, но тогда Вы как раз попадаете на свифт в 30 у.е. с каждой транзакции.
3. Вы путаете расчетную доходность 9,5% с учетом текущей стоимости бумаги и реинвеста, и номинальную доходность бумаги в 9,75%, что значит, что каждая бумага в любом случае принесет в год 97,50 у.е. вне зависимости от ее стоимости, каких-либо комиссий или скорости таяния ледников на полюсах.
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 22:36

  Алексей77 написав:Господа, важно Ваше мнение. По бумаге на вторичке через примерно 25 дней в начале марта выплата купона (раз в полгода). Её брать сейчас или лучше подождать и взять в день выплаты купона? Не хватает квалификации самому просчитать. При этом сумма на покупку фактически под 4.5 годовых чистыми на текущем счету, т.е уже идет недополучение прибыли

С точки зрения доходности бумаги разницы не будет скорее всего никакой. В день выплаты купона рыночная стоимость бумаги упадет на уровень купона. Вы его уже не получите, но и бумага соответственно подешевеет, если брать позже.
С точки зрения Вашей доходности, чем раньше Вы из 4,5 сделаете хоть что-то поприличнее - тем лучше :D
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 22:51

  flyman написав:
  Алексей77 написав:Господа, важно Ваше мнение. По бумаге на вторичке через примерно 25 дней в начале марта выплата купона (раз в полгода). Её брать сейчас или лучше подождать и взять в день выплаты купона? Не хватает квалификации самому просчитать. При этом сумма на покупку фактически под 4.5 годовых чистыми на текущем счету, т.е уже идет недополучение прибыли

А далі що плануєте?
Що збираєтеся потім робити?
Виводити гроші, чи перевкладати?
Якщо тре десь протримати гроші до місяця із максимальним доходом і мінімумом гемора, то вкластись прям завтра.
Так за 25 днів щось накапає, а в останній день нічого не отримаєте, нуль або мінус.
З кожним днем ціна бумаги рости. І в день погашення буде рівна ціні купона плюс 1000 грн., за які вам запропонують її купити. Ваша дальта = 0, і ще мінус комісії.

Извините немного не понял вы про 25 дней имеете в виду если на текущем держать и в последний день доходности не будет потому что деньги снимаю для покупки овгз?
То есть в моём случае лучше буквально завтра уже купить овгз, т.е как можно раньше и не смотреть на дату погашения купона? Просто хотелось больше бумаг купить в день выплаты купона на ту же сумму значит доходность итоговое бы выросла в простой (депозитной ставке). Срок погашения бумаги через 3 года
Алексей77
 
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