asin написав:2028 год..... Сильно долго. А взять горизонт 2 года - выйдет 6.5%, как я и писал. И подскажите как %, которые раз в пол года капают, выводить? Не платить же 30долл за свифт от суммы в 500 долл...
Как вы к этому пришли?!
Какие бумаги и по какой цене вы собираетесь покупать? С каким купоном? Если не до погашения, то по какой цене планируете продать? Сколько штук? Какой из выше перечисленных выриантов вывода купонной выплаты и тела бумаги собираетесь использовать? И в каком банке/брокере, какие расходы/тарифы?
Или вы просто тролите миллионом коротких сообщений?!
Таблицу выше гляньте, человек рассчеты какие то сделал. Если предположить что вводные те же, только срок не 6 лет, а два.
asin написав:2028 год..... Сильно долго. А взять горизонт 2 года - выйдет 6.5%, как я и писал. И подскажите как %, которые раз в пол года капают, выводить? Не платить же 30долл за свифт от суммы в 500 долл...
Как вы к этому пришли?!
Какие бумаги и по какой цене вы собираетесь покупать? С каким купоном? Если не до погашения, то по какой цене планируете продать? Сколько штук? Какой из выше перечисленных выриантов вывода купонной выплаты и тела бумаги собираетесь использовать? И в каком банке/брокере, какие расходы/тарифы?
Или вы просто тролите миллионом коротких сообщений?!
asin написав:2028 год..... Сильно долго. А взять горизонт 2 года - выйдет 6.5%, как я и писал. И подскажите как %, которые раз в пол года капают, выводить? Не платить же 30долл за свифт от суммы в 500 долл...
Как вы к этому пришли?!
Какие бумаги и по какой цене вы собираетесь покупать? С каким купоном? Если не до погашения, то по какой цене планируете продать? Сколько штук? Какой из выше перечисленных выриантов вывода купонной выплаты и тела бумаги собираетесь использовать? И в каком банке/брокере, какие расходы/тарифы?
Или вы просто тролите миллионом коротких сообщений?!
Таблицу выше гляньте, человек рассчеты какие то сделал. Если предположить что вводные те же, только срок не 6 лет, а два.
Что значит "какие то"?! Вполне конкретные, на данный момент, по конкретной бумаге, у конкретного брокера, до погашения, без реинвестиции, расчет тарифов для конкретной суммы инвестиции, конкретный выбор ввода и вывода денег, на все пункты конкретный ответ.
А вашего расчета не будет, будут "предположения" голословные?!
asin написав:И да, не нервничайте. Это вредно для здоровья.
Господа, важно Ваше мнение. По бумаге на вторичке через примерно 25 дней в начале марта выплата купона (раз в полгода). Её брать сейчас или лучше подождать и взять в день выплаты купона? Не хватает квалификации самому просчитать. При этом сумма на покупку фактически под 4.5 годовых чистыми на текущем счету, т.е уже идет недополучение прибыли
Алексей77 написав:Господа, важно Ваше мнение. По бумаге на вторичке через примерно 25 дней в начале марта выплата купона (раз в полгода). Её брать сейчас или лучше подождать и взять в день выплаты купона? Не хватает квалификации самому просчитать. При этом сумма на покупку фактически под 4.5 годовых чистыми на текущем счету, т.е уже идет недополучение прибыли
А далі що плануєте? Що збираєтеся потім робити? Виводити гроші, чи перевкладати? Якщо тре десь протримати гроші до місяця із максимальним доходом і мінімумом гемора, то вкластись прям завтра. Так за 25 днів щось накапає, а в останній день нічого не отримаєте, нуль або мінус. З кожним днем ціна бумаги рости. І в день погашення буде рівна ціні купона плюс 1000 грн., за які вам запропонують її купити. Ваша дальта = 0, і ще мінус комісії.
Востаннє редагувалось flyman в Вів 08 лют, 2022 22:23, всього редагувалось 1 раз.
spiridonwot написав:Я тоже заинтересован в данном вопросе. Попробуйте у ФФ запросить покупную стоимость в долларе за бумаги 28 года. Я уже это сделал, но что-то они не быстро отвечают. А потом вместе попробуем здесь просчитать фактическую доходность, например, на 10 тыс у.е. с учетом всех комиссий, зачислений и выводов из банка и т.д.
P.S. я сейчас говорю именно об ОЗДП с тикером XS, а не о финансовом продукте ФФ по 1150 у.е. за штуку.
В продолжение. Получил от ФФ инфо по стоимости XS1902171757. На сегодня это 1048,21 USD. Попробовал просчитать фактическую доходность, исходя из следующих входных данных: допустим на руках есть 10 тыс у.е. и после погашения ОЗДП я хочу их иметь в том же виде в у.е. То есть, просто хранить валюту в виде ОЗДП. Полученный купонный доход может конечно реинвестироваться, но я это не учитывал для чистоты эксперимента, поскольку на практике такое не всегда происходит. ФФ предлагает 2 варианта приобретения бумаг: все за гривну с выходом в гривну через ФФ, или все в долларе но через ФФ Кипр. Поскольку сумма 10 тыс у.е. небольшая, а свифт у них за каждый перевод 30 у.е., я остановился на варианте 1 с переводом доллар-гривна-доллар. Таблица с расчетом получилась такая. https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... ue&sd=true Тарифы брались официальные ФФ https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... edit#gid=0 Получилась с обещанных ФФ стартовых 9,5% фактическая доходность 8,6%. Все равно вроде бы неплохо. Проверяйте, если что напутал - подкорректирую. P.S. комиссию банка за вывод средств в нал в размере 1% не учитывал. Можно это сделать через месячный депо. Кто не знает, как это делать, смело может отнимать еще и этот 1% от доходности.
2028 год..... Сильно долго. А взять горизонт 2 года - выйдет 6.5%, как я и писал. И подскажите как %, которые раз в пол года капают, выводить? Не платить же 30долл за свифт от суммы в 500 долл... И ставка 9.5% у них YTM(с реинвестированием). Почему у вас обычная 9.75% в таблице
По порядку. 1. Не нравятся бумаги 2028 года - берите у Green Candle 22 или 23 под 8,5-9%. Котировки сегодняшние, тарифы там не сильно отличаются от ФФ. https://drive.google.com/file/d/1SE1L0S ... sp=sharing 2. Купоны, полученные в долларе раз в полгода, в моем варианте капают как раз в гривне по курсу межбанка на Ваш торговый счет и Вы их перекидываете на свой банковский счет. Можно купоны получать и в долларе, но тогда Вы как раз попадаете на свифт в 30 у.е. с каждой транзакции. 3. Вы путаете расчетную доходность 9,5% с учетом текущей стоимости бумаги и реинвеста, и номинальную доходность бумаги в 9,75%, что значит, что каждая бумага в любом случае принесет в год 97,50 у.е. вне зависимости от ее стоимости, каких-либо комиссий или скорости таяния ледников на полюсах.
Алексей77 написав:Господа, важно Ваше мнение. По бумаге на вторичке через примерно 25 дней в начале марта выплата купона (раз в полгода). Её брать сейчас или лучше подождать и взять в день выплаты купона? Не хватает квалификации самому просчитать. При этом сумма на покупку фактически под 4.5 годовых чистыми на текущем счету, т.е уже идет недополучение прибыли
С точки зрения доходности бумаги разницы не будет скорее всего никакой. В день выплаты купона рыночная стоимость бумаги упадет на уровень купона. Вы его уже не получите, но и бумага соответственно подешевеет, если брать позже. С точки зрения Вашей доходности, чем раньше Вы из 4,5 сделаете хоть что-то поприличнее - тем лучше
Алексей77 написав:Господа, важно Ваше мнение. По бумаге на вторичке через примерно 25 дней в начале марта выплата купона (раз в полгода). Её брать сейчас или лучше подождать и взять в день выплаты купона? Не хватает квалификации самому просчитать. При этом сумма на покупку фактически под 4.5 годовых чистыми на текущем счету, т.е уже идет недополучение прибыли
А далі що плануєте? Що збираєтеся потім робити? Виводити гроші, чи перевкладати? Якщо тре десь протримати гроші до місяця із максимальним доходом і мінімумом гемора, то вкластись прям завтра. Так за 25 днів щось накапає, а в останній день нічого не отримаєте, нуль або мінус. З кожним днем ціна бумаги рости. І в день погашення буде рівна ціні купона плюс 1000 грн., за які вам запропонують її купити. Ваша дальта = 0, і ще мінус комісії.
Извините немного не понял вы про 25 дней имеете в виду если на текущем держать и в последний день доходности не будет потому что деньги снимаю для покупки овгз? То есть в моём случае лучше буквально завтра уже купить овгз, т.е как можно раньше и не смотреть на дату погашения купона? Просто хотелось больше бумаг купить в день выплаты купона на ту же сумму значит доходность итоговое бы выросла в простой (депозитной ставке). Срок погашения бумаги через 3 года