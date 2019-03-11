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Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 08 лют, 2022 22:54
Алексей77 написав: flyman написав: Алексей77 написав:
Господа, важно Ваше мнение. По бумаге на вторичке через примерно 25 дней в начале марта выплата купона (раз в полгода). Её брать сейчас или лучше подождать и взять в день выплаты купона? Не хватает квалификации самому просчитать. При этом сумма на покупку фактически под 4.5 годовых чистыми на текущем счету, т.е уже идет недополучение прибыли
А далі що плануєте?
Що збираєтеся потім робити?
Виводити гроші, чи перевкладати?
Якщо тре десь протримати гроші до місяця із максимальним доходом і мінімумом гемора, то вкластись прям завтра.
Так за 25 днів щось накапає, а в останній день нічого не отримаєте, нуль або мінус.
З кожним днем ціна бумаги рости. І в день погашення буде рівна ціні купона плюс 1000 грн., за які вам запропонують її купити. Ваша дальта = 0, і ще мінус комісії.
Извините немного не понял вы про 25 дней имеете в виду если на текущем держать и в последний день доходности не будет потому что деньги снимаю для покупки овгз?
То есть в моём случае лучше буквально завтра уже купить овгз, т.е как можно раньше и не смотреть на дату погашения купона? Просто хотелось больше бумаг купить в день выплаты купона на ту же сумму значит доходность итоговое бы выросла в простой (депозитной ставке). Срок бумаги ещё 3 года
Кожен день ціна бумаги росте. Тобто 1 день, це втрачений день доходу під 10..11% річних.
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Додано: Вів 08 лют, 2022 23:01
spiridonwot написав: Алексей77 написав:
Господа, важно Ваше мнение. По бумаге на вторичке через примерно 25 дней в начале марта выплата купона (раз в полгода). Её брать сейчас или лучше подождать и взять в день выплаты купона? Не хватает квалификации самому просчитать. При этом сумма на покупку фактически под 4.5 годовых чистыми на текущем счету, т.е уже идет недополучение прибыли
С точки зрения доходности бумаги разницы не будет скорее всего никакой. В день выплаты купона рыночная стоимость бумаги упадет на уровень купона. Вы его уже не получите, но и бумага соответственно подешевеет, если брать позже.
С точки зрения Вашей доходности, чем раньше Вы из 4,5 сделаете хоть что-то поприличнее - тем лучше
Спасибо значит выгоднее как можно раньше приобрести и не смотреть на выплату еупона. Ваше мнение о бумагах на срок 3 года
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