Додано: Сер 09 лют, 2022 07:53

Ещё один вопрос для знающих людей брокер озвучил по бумагам на 3 года простую ставку в моём понимании это как депозитная правильно в размере 14,25 по бумагам на 3 года если приобретать сегодня то доходность фактическое Я посчитал будет 13.41. в связи с этим вопрос как иметь доходность заявленную 14.25 может именно поэтому надо приобретать бумаги с нулевым НКД то есть сразу после выплаты купона очередного? Это вторичка. Или после покупки с нулевым НКД через 25 дней доходность также останется 13.41 и до 14.25 уже не дойдет?