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Рынок ОВГЗ

Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 270271272273
Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 22:54

  Алексей77 написав:
  flyman написав:
  Алексей77 написав:Господа, важно Ваше мнение. По бумаге на вторичке через примерно 25 дней в начале марта выплата купона (раз в полгода). Её брать сейчас или лучше подождать и взять в день выплаты купона? Не хватает квалификации самому просчитать. При этом сумма на покупку фактически под 4.5 годовых чистыми на текущем счету, т.е уже идет недополучение прибыли

А далі що плануєте?
Що збираєтеся потім робити?
Виводити гроші, чи перевкладати?
Якщо тре десь протримати гроші до місяця із максимальним доходом і мінімумом гемора, то вкластись прям завтра.
Так за 25 днів щось накапає, а в останній день нічого не отримаєте, нуль або мінус.
З кожним днем ціна бумаги рости. І в день погашення буде рівна ціні купона плюс 1000 грн., за які вам запропонують її купити. Ваша дальта = 0, і ще мінус комісії.

Извините немного не понял вы про 25 дней имеете в виду если на текущем держать и в последний день доходности не будет потому что деньги снимаю для покупки овгз?
То есть в моём случае лучше буквально завтра уже купить овгз, т.е как можно раньше и не смотреть на дату погашения купона? Просто хотелось больше бумаг купить в день выплаты купона на ту же сумму значит доходность итоговое бы выросла в простой (депозитной ставке). Срок бумаги ещё 3 года

Кожен день ціна бумаги росте. Тобто 1 день, це втрачений день доходу під 10..11% річних.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 23:01

  spiridonwot написав:
  Алексей77 написав:Господа, важно Ваше мнение. По бумаге на вторичке через примерно 25 дней в начале марта выплата купона (раз в полгода). Её брать сейчас или лучше подождать и взять в день выплаты купона? Не хватает квалификации самому просчитать. При этом сумма на покупку фактически под 4.5 годовых чистыми на текущем счету, т.е уже идет недополучение прибыли

С точки зрения доходности бумаги разницы не будет скорее всего никакой. В день выплаты купона рыночная стоимость бумаги упадет на уровень купона. Вы его уже не получите, но и бумага соответственно подешевеет, если брать позже.
С точки зрения Вашей доходности, чем раньше Вы из 4,5 сделаете хоть что-то поприличнее - тем лучше :D

Спасибо значит выгоднее как можно раньше приобрести и не смотреть на выплату еупона. Ваше мнение о бумагах на срок 3 года
Алексей77
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 23:48

  Алексей77 написав:
  spiridonwot написав:
  Алексей77 написав:Господа, важно Ваше мнение. По бумаге на вторичке через примерно 25 дней в начале марта выплата купона (раз в полгода). Её брать сейчас или лучше подождать и взять в день выплаты купона? Не хватает квалификации самому просчитать. При этом сумма на покупку фактически под 4.5 годовых чистыми на текущем счету, т.е уже идет недополучение прибыли

С точки зрения доходности бумаги разницы не будет скорее всего никакой. В день выплаты купона рыночная стоимость бумаги упадет на уровень купона. Вы его уже не получите, но и бумага соответственно подешевеет, если брать позже.
С точки зрения Вашей доходности, чем раньше Вы из 4,5 сделаете хоть что-то поприличнее - тем лучше :D

Спасибо значит выгоднее как можно раньше приобрести и не смотреть на выплату еупона. Ваше мнение о бумагах на срок 3 года

Ліпше брати короткі (рік+-)і перевкладатися. Так грошево-кредитна політика буде зміцнюватися, тобто дохідність має рости. Тому по погашенню можна буде вкладатися із ліпшим %% чим зараз.
А так на 3 роки застрянеш на меншій доходності.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 03:03

Панове, тут Восток пише про мін суму операції на ОЗДП у 500к грн, але деталі на сайті відсутні. Ніхто не цікавився?
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 04:13

  flyman написав:
  Алексей77 написав:
  spiridonwot написав:[quote="5392916:Алексе
Спасибо значит выгоднее как можно раньше приобрести и не смотреть на выплату еупона. Ваше мнение о бумагах на срок 3 года

Ліпше брати короткі (рік+-)і перевкладатися. Так грошево-кредитна політика буде зміцнюватися, тобто дохідність має рости. Тому по погашенню можна буде вкладатися із ліпшим %% чим зараз.
А так на 3 роки застрянеш на меншій доходності.

Вы имеете в виду учётная ставка будет расти в Украине? И доходность по овгз тоже? Сейчас есть предложение около 13% на 3 года. А сколько примерно на год дают? Будет ли учетная расти в той степени, чтобы доходность на короткие была больше в итоге чем на длинные бумаги?
Алексей77
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 07:53

Re: Рынок ОВГЗ

Ещё один вопрос для знающих людей брокер озвучил по бумагам на 3 года простую ставку в моём понимании это как депозитная правильно в размере 14,25 по бумагам на 3 года если приобретать сегодня то доходность фактическое Я посчитал будет 13.41. в связи с этим вопрос как иметь доходность заявленную 14.25 может именно поэтому надо приобретать бумаги с нулевым НКД то есть сразу после выплаты купона очередного? Это вторичка. Или после покупки с нулевым НКД через 25 дней доходность также останется 13.41 и до 14.25 уже не дойдет?
Алексей77
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 10:03

  Алексей77 написав:Ещё один вопрос для знающих людей брокер озвучил по бумагам на 3 года простую ставку в моём понимании это как депозитная правильно в размере 14,25 по бумагам на 3 года если приобретать сегодня то доходность фактическое Я посчитал будет 13.41. в связи с этим вопрос как иметь доходность заявленную 14.25 может именно поэтому надо приобретать бумаги с нулевым НКД то есть сразу после выплаты купона очередного? Это вторичка. Или после покупки с нулевым НКД через 25 дней доходность также останется 13.41 и до 14.25 уже не дойдет?


на 3 роки вам пропонували бумагу типу YTM (Yield To Maturity)
і ставку скоріш за все озвучили не номінальну, а ефективну
це значить, що брокер вважає, що ви усі купони будете ре-інвестувати (докупляти цю ж бумагу)

не має значення коли купувати бумагу, НКД росте щодня (тому і ціна бумаги зростає) і ви його отримаєте в день виплати купону а далі все по новій
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 10:13

  greenozon написав:
  Алексей77 написав:Ещё один вопрос для знающих людей брокер озвучил по бумагам на 3 года простую ставку в моём понимании это как депозитная правильно в размере 14,25 по бумагам на 3 года если приобретать сегодня то доходность фактическое Я посчитал будет 13.41. в связи с этим вопрос как иметь доходность заявленную 14.25 может именно поэтому надо приобретать бумаги с нулевым НКД то есть сразу после выплаты купона очередного? Это вторичка. Или после покупки с нулевым НКД через 25 дней доходность также останется 13.41 и до 14.25 уже не дойдет?


на 3 роки вам пропонували бумагу типу YTM (Yield To Maturity)
і ставку скоріш за все озвучили не номінальну, а ефективну
це значить, що брокер вважає, що ви усі купони будете ре-інвестувати (докупляти цю ж бумагу)

не має значення коли купувати бумагу, НКД росте щодня (тому і ціна бумаги зростає) і ви його отримаєте в день виплати купону а далі все по новій

Ставку озвучили именно простую 14,25, а номинальная вообще 14,8
Алексей77
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 10:52

  Алексей77 написав:
  greenozon написав:
  Алексей77 написав:Ещё один вопрос для знающих людей брокер озвучил по бумагам на 3 года простую ставку в моём понимании это как депозитная правильно в размере 14,25 по бумагам на 3 года если приобретать сегодня то доходность фактическое Я посчитал будет 13.41. в связи с этим вопрос как иметь доходность заявленную 14.25 может именно поэтому надо приобретать бумаги с нулевым НКД то есть сразу после выплаты купона очередного? Это вторичка. Или после покупки с нулевым НКД через 25 дней доходность также останется 13.41 и до 14.25 уже не дойдет?


на 3 роки вам пропонували бумагу типу YTM (Yield To Maturity)
і ставку скоріш за все озвучили не номінальну, а ефективну
це значить, що брокер вважає, що ви усі купони будете ре-інвестувати (докупляти цю ж бумагу)

не має значення коли купувати бумагу, НКД росте щодня (тому і ціна бумаги зростає) і ви його отримаєте в день виплати купону а далі все по новій

Ставку озвучили именно простую 14,25, а номинальная вообще 14,8

А какой брокер предложил, если не секрет?
Я вообще не могу понять, если на вторичке толкают 3-летние с доходностью 14,8 (райф в том числе https://raiffeisen.ua/ru/promo/bonds-ovdp ) то какой смысл на первичке брать под 12,95, как это было вчера? :?
https://minfin.com.ua/2022/02/08/80688988/
spiridonwot
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 11:04

Re: Рынок ОВГЗ

От Райфа предложили. Только реальная получается у меня 13,41%
Алексей77
 
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