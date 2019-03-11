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Рынок ОВГЗ

Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 271272273274
Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 12:25

--------- нулевым НКД то есть сразу после выплаты купона очередного? Это вторичка. Или после покупки с нулевым НКД через 25 дней доходность также останется 13.41 и до 14.25 уже не дойдет?[/quote]

на 3 роки вам пропонували бумагу типу YTM (Yield To Maturity)
і ставку скоріш за все озвучили не номінальну, а ефективну
це значить, що брокер вважає, що ви усі купони будете ре-інвестувати (докупляти цю ж бумагу)

не має значення коли купувати бумагу, НКД росте щодня (тому і ціна бумаги зростає) і ви його отримаєте в день виплати купону а далі все по новій[/quote]
Ставку озвучили именно простую 14,25, а номинальная вообще 14,8[/quote]
А какой брокер предложил, если не секрет?
Я вообще не могу понять, если на вторичке толкают 3-летние с доходностью 14,8 (райф в том числе https://raiffeisen.ua/ru/promo/bonds-ovdp ) то какой смысл на первичке брать под 12,95, как это было вчера? :?
https://minfin.com.ua/2022/02/08/80688988/[/quote]


ситуативний перекос в бік вторічкі, поки тіпа нерезиденти скидають свої високодоходні бумаги...
а зазвичай більш дохідна є первічка
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 12:31

  klug написав:Панове, тут Восток пише про мін суму операції на ОЗДП у 500к грн, але деталі на сайті відсутні. Ніхто не цікавився?


десь півроку-рік тому цікавився, залишив свій телефон (там все секретно, на сайті 0 інфо - ні котіровок, ні асортименту)
враження - негативні
перекидали із одного менеджера на іншого, потім в них щодня падала ставка дохідності (суттєво, десь на 0.2, 0.4%), постійно підганяли, давай давай купуй, завтра буде ще дешевше + ще комісії якісь були як це люблять банки собі здирати із лошаріків, короче таке задоволення.

Пробуйте, може із того часу щось змінилось.

PS враховуючи вибуховий тренд інтересу до ОЗДП в 22ому році - простіше самому знайти собі XS бумагу на УБ і купити через свого брокера.
Я - за прозорі і зрозумілі тарифи і клієнто-орієнтованість посередників (брокерів)

банки - кровосісі людей :)
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 12:41

greenozon, а ви яким брокером користуєтесь? Фрідом фінанс?
Чорний Ворон
 
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