на 3 роки вам пропонували бумагу типу YTM (Yield To Maturity)
і ставку скоріш за все озвучили не номінальну, а ефективну
це значить, що брокер вважає, що ви усі купони будете ре-інвестувати (докупляти цю ж бумагу)
не має значення коли купувати бумагу, НКД росте щодня (тому і ціна бумаги зростає) і ви його отримаєте в день виплати купону а далі все по новій[/quote]
Ставку озвучили именно простую 14,25, а номинальная вообще 14,8[/quote]
А какой брокер предложил, если не секрет?
Я вообще не могу понять, если на вторичке толкают 3-летние с доходностью 14,8 (райф в том числе
ситуативний перекос в бік вторічкі, поки тіпа нерезиденти скидають свої високодоходні бумаги...
а зазвичай більш дохідна є первічка