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Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 271272273274
Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 12:25

--------- нулевым НКД то есть сразу после выплаты купона очередного? Это вторичка. Или после покупки с нулевым НКД через 25 дней доходность также останется 13.41 и до 14.25 уже не дойдет?[/quote]

на 3 роки вам пропонували бумагу типу YTM (Yield To Maturity)
і ставку скоріш за все озвучили не номінальну, а ефективну
це значить, що брокер вважає, що ви усі купони будете ре-інвестувати (докупляти цю ж бумагу)

не має значення коли купувати бумагу, НКД росте щодня (тому і ціна бумаги зростає) і ви його отримаєте в день виплати купону а далі все по новій[/quote]
Ставку озвучили именно простую 14,25, а номинальная вообще 14,8[/quote]
А какой брокер предложил, если не секрет?
Я вообще не могу понять, если на вторичке толкают 3-летние с доходностью 14,8 (райф в том числе https://raiffeisen.ua/ru/promo/bonds-ovdp ) то какой смысл на первичке брать под 12,95, как это было вчера? :?
https://minfin.com.ua/2022/02/08/80688988/[/quote]


ситуативний перекос в бік вторічкі, поки тіпа нерезиденти скидають свої високодоходні бумаги...
а зазвичай більш дохідна є первічка
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 12:31

  klug написав:Панове, тут Восток пише про мін суму операції на ОЗДП у 500к грн, але деталі на сайті відсутні. Ніхто не цікавився?


десь півроку-рік тому цікавився, залишив свій телефон (там все секретно, на сайті 0 інфо - ні котіровок, ні асортименту)
враження - негативні
перекидали із одного менеджера на іншого, потім в них щодня падала ставка дохідності (суттєво, десь на 0.2, 0.4%), постійно підганяли, давай давай купуй, завтра буде ще дешевше + ще комісії якісь були як це люблять банки собі здирати із лошаріків, короче таке задоволення.

Пробуйте, може із того часу щось змінилось.

PS враховуючи вибуховий тренд інтересу до ОЗДП в 22ому році - простіше самому знайти собі XS бумагу на УБ і купити через свого брокера.
Я - за прозорі і зрозумілі тарифи і клієнто-орієнтованість посередників (брокерів)

банки - кровосісі людей :)
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 12:41

greenozon, а ви яким брокером користуєтесь? Фрідом фінанс?
Чорний Ворон
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 13:33

  greenozon написав:--------- нулевым НКД то есть сразу после выплаты купона очередного? Это вторичка. Или после покупки с нулевым НКД через 25 дней доходность также останется 13.41 и до 14.25 уже не дойдет?


на 3 роки вам пропонували бумагу типу YTM (Yield To Maturity)
і ставку скоріш за все озвучили не номінальну, а ефективну
це значить, що брокер вважає, що ви усі купони будете ре-інвестувати (докупляти цю ж бумагу)

не має значення коли купувати бумагу, НКД росте щодня (тому і ціна бумаги зростає) і ви його отримаєте в день виплати купону а далі все по новій[/quote]
Ставку озвучили именно простую 14,25, а номинальная вообще 14,8[/quote]
А какой брокер предложил, если не секрет?
Я вообще не могу понять, если на вторичке толкают 3-летние с доходностью 14,8 (райф в том числе https://raiffeisen.ua/ru/promo/bonds-ovdp ) то какой смысл на первичке брать под 12,95, как это было вчера? :?
https://minfin.com.ua/2022/02/08/80688988/[/quote]


ситуативний перекос в бік вторічкі, поки тіпа нерезиденти скидають свої високодоходні бумаги...
а зазвичай більш дохідна є первічка[/quote]
Я понимаю, что перекос временный, но я не понимаю почему люди дают заявку на первичку с доходностью ниже, чем они могут легко купить на вторичке хоть сейчас.
spiridonwot
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 13:35

  Алексей77 написав:От Райфа предложили. Только реальная получается у меня 13,41%

Реальная с учетом всех комиссий райфа? Также обращаю внимание, что у райфа порог входа 2 миллиона.
spiridonwot
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 16:28

  greenozon написав:
  klug написав:Панове, тут Восток пише про мін суму операції на ОЗДП у 500к грн, але деталі на сайті відсутні. Ніхто не цікавився?


десь півроку-рік тому цікавився, залишив свій телефон (там все секретно, на сайті 0 інфо - ні котіровок, ні асортименту)
враження - негативні
перекидали із одного менеджера на іншого, потім в них щодня падала ставка дохідності (суттєво, десь на 0.2, 0.4%), постійно підганяли, давай давай купуй, завтра буде ще дешевше + ще комісії якісь були як це люблять банки собі здирати із лошаріків, короче таке задоволення.

Пробуйте, може із того часу щось змінилось.

PS враховуючи вибуховий тренд інтересу до ОЗДП в 22ому році - простіше самому знайти собі XS бумагу на УБ і купити через свого брокера.
Я - за прозорі і зрозумілі тарифи і клієнто-орієнтованість посередників (брокерів)

банки - кровосісі людей :)

А как на УБ найти предложения на продажу? Чтобы потом с помощью своего брокера взять бумаги по данному предложению? Я, например, вижу, что по интересующим меня бумагам кто-то купил 5 шт 03.02 и цена отличная 26742 грн/шт.
http://www.ux.ua/ru/marketdata/issueres ... ode=XS1757
Но как найти продавца на УБ хоть убей не могу понять :(
spiridonwot
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 16:34

  spiridonwot написав:
  spiridonwot написав:
  ЗІС-5 написав:Уважаемые коллеги по форуму, подскажите пожалуйста не имеющему опыта в деле с ОЗДП. Стоит ли покупать через "Фридом" до 28-го года с доходностью 9,5%? Можно брать от 5шт. по 1000долл.Всем спасибо за ответы!

Я тоже заинтересован в данном вопросе. Попробуйте у ФФ запросить покупную стоимость в долларе за бумаги 28 года. Я уже это сделал, но что-то они не быстро отвечают.
А потом вместе попробуем здесь просчитать фактическую доходность, например, на 10 тыс у.е. с учетом всех комиссий, зачислений и выводов из банка и т.д.

P.S. я сейчас говорю именно об ОЗДП с тикером XS, а не о финансовом продукте ФФ по 1150 у.е. за штуку.

В продолжение. Получил от ФФ инфо по стоимости XS1902171757. На сегодня это 1048,21 USD. Попробовал просчитать фактическую доходность, исходя из следующих входных данных: допустим на руках есть 10 тыс у.е. и после погашения ОЗДП я хочу их иметь в том же виде в у.е. То есть, просто хранить валюту в виде ОЗДП. Полученный купонный доход может конечно реинвестироваться, но я это не учитывал для чистоты эксперимента, поскольку на практике такое не всегда происходит. ФФ предлагает 2 варианта приобретения бумаг: все за гривну с выходом в гривну через ФФ, или все в долларе но через ФФ Кипр. Поскольку сумма 10 тыс у.е. небольшая, а свифт у них за каждый перевод 30 у.е., я остановился на варианте 1 с переводом доллар-гривна-доллар. Таблица с расчетом получилась такая.
https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... ue&sd=true
Тарифы брались официальные ФФ
https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... edit#gid=0
Получилась с обещанных ФФ стартовых 9,5% фактическая доходность 8,6%. Все равно вроде бы неплохо.
Проверяйте, если что напутал - подкорректирую.
P.S. комиссию банка за вывод средств в нал в размере 1% не учитывал. Можно это сделать через месячный депо. Кто не знает, как это делать, смело может отнимать еще и этот 1% от доходности.

В основном расчет верен, добавлю - у меня расчетная 8.97% (без комиссий), комиссии с учетом выпоат всех купонов 0.18%, т.е. пока 8.8% реальная. Весенний купон позволит проверить расчет.
Rostok
 
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