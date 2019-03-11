--------- нулевым НКД то есть сразу после выплаты купона очередного? Это вторичка. Или после покупки с нулевым НКД через 25 дней доходность также останется 13.41 и до 14.25 уже не дойдет?[/quote]
на 3 роки вам пропонували бумагу типу YTM (Yield To Maturity) і ставку скоріш за все озвучили не номінальну, а ефективну це значить, що брокер вважає, що ви усі купони будете ре-інвестувати (докупляти цю ж бумагу)
не має значення коли купувати бумагу, НКД росте щодня (тому і ціна бумаги зростає) і ви його отримаєте в день виплати купону а далі все по новій[/quote] Ставку озвучили именно простую 14,25, а номинальная вообще 14,8[/quote] А какой брокер предложил, если не секрет? Я вообще не могу понять, если на вторичке толкают 3-летние с доходностью 14,8 (райф в том числе https://raiffeisen.ua/ru/promo/bonds-ovdp ) то какой смысл на первичке брать под 12,95, как это было вчера? https://minfin.com.ua/2022/02/08/80688988/[/quote]
ситуативний перекос в бік вторічкі, поки тіпа нерезиденти скидають свої високодоходні бумаги... а зазвичай більш дохідна є первічка
klug написав:Панове, тут Восток пише про мін суму операції на ОЗДП у 500к грн, але деталі на сайті відсутні. Ніхто не цікавився?
десь півроку-рік тому цікавився, залишив свій телефон (там все секретно, на сайті 0 інфо - ні котіровок, ні асортименту) враження - негативні перекидали із одного менеджера на іншого, потім в них щодня падала ставка дохідності (суттєво, десь на 0.2, 0.4%), постійно підганяли, давай давай купуй, завтра буде ще дешевше + ще комісії якісь були як це люблять банки собі здирати із лошаріків, короче таке задоволення.
Пробуйте, може із того часу щось змінилось.
PS враховуючи вибуховий тренд інтересу до ОЗДП в 22ому році - простіше самому знайти собі XS бумагу на УБ і купити через свого брокера. Я - за прозорі і зрозумілі тарифи і клієнто-орієнтованість посередників (брокерів)
greenozon написав:--------- нулевым НКД то есть сразу после выплаты купона очередного? Это вторичка. Или после покупки с нулевым НКД через 25 дней доходность также останется 13.41 и до 14.25 уже не дойдет?
на 3 роки вам пропонували бумагу типу YTM (Yield To Maturity) і ставку скоріш за все озвучили не номінальну, а ефективну це значить, що брокер вважає, що ви усі купони будете ре-інвестувати (докупляти цю ж бумагу)
не має значення коли купувати бумагу, НКД росте щодня (тому і ціна бумаги зростає) і ви його отримаєте в день виплати купону а далі все по новій[/quote] Ставку озвучили именно простую 14,25, а номинальная вообще 14,8[/quote] А какой брокер предложил, если не секрет? Я вообще не могу понять, если на вторичке толкают 3-летние с доходностью 14,8 (райф в том числе https://raiffeisen.ua/ru/promo/bonds-ovdp ) то какой смысл на первичке брать под 12,95, как это было вчера? https://minfin.com.ua/2022/02/08/80688988/[/quote]
ситуативний перекос в бік вторічкі, поки тіпа нерезиденти скидають свої високодоходні бумаги... а зазвичай більш дохідна є первічка[/quote] Я понимаю, что перекос временный, но я не понимаю почему люди дают заявку на первичку с доходностью ниже, чем они могут легко купить на вторичке хоть сейчас.
klug написав:Панове, тут Восток пише про мін суму операції на ОЗДП у 500к грн, але деталі на сайті відсутні. Ніхто не цікавився?
десь півроку-рік тому цікавився, залишив свій телефон (там все секретно, на сайті 0 інфо - ні котіровок, ні асортименту) враження - негативні перекидали із одного менеджера на іншого, потім в них щодня падала ставка дохідності (суттєво, десь на 0.2, 0.4%), постійно підганяли, давай давай купуй, завтра буде ще дешевше + ще комісії якісь були як це люблять банки собі здирати із лошаріків, короче таке задоволення.
Пробуйте, може із того часу щось змінилось.
PS враховуючи вибуховий тренд інтересу до ОЗДП в 22ому році - простіше самому знайти собі XS бумагу на УБ і купити через свого брокера. Я - за прозорі і зрозумілі тарифи і клієнто-орієнтованість посередників (брокерів)
банки - кровосісі людей
А как на УБ найти предложения на продажу? Чтобы потом с помощью своего брокера взять бумаги по данному предложению? Я, например, вижу, что по интересующим меня бумагам кто-то купил 5 шт 03.02 и цена отличная 26742 грн/шт. http://www.ux.ua/ru/marketdata/issueres ... ode=XS1757 Но как найти продавца на УБ хоть убей не могу понять
ЗІС-5 написав:Уважаемые коллеги по форуму, подскажите пожалуйста не имеющему опыта в деле с ОЗДП. Стоит ли покупать через "Фридом" до 28-го года с доходностью 9,5%? Можно брать от 5шт. по 1000долл.Всем спасибо за ответы!
Я тоже заинтересован в данном вопросе. Попробуйте у ФФ запросить покупную стоимость в долларе за бумаги 28 года. Я уже это сделал, но что-то они не быстро отвечают. А потом вместе попробуем здесь просчитать фактическую доходность, например, на 10 тыс у.е. с учетом всех комиссий, зачислений и выводов из банка и т.д.
P.S. я сейчас говорю именно об ОЗДП с тикером XS, а не о финансовом продукте ФФ по 1150 у.е. за штуку.
В продолжение. Получил от ФФ инфо по стоимости XS1902171757. На сегодня это 1048,21 USD. Попробовал просчитать фактическую доходность, исходя из следующих входных данных: допустим на руках есть 10 тыс у.е. и после погашения ОЗДП я хочу их иметь в том же виде в у.е. То есть, просто хранить валюту в виде ОЗДП. Полученный купонный доход может конечно реинвестироваться, но я это не учитывал для чистоты эксперимента, поскольку на практике такое не всегда происходит. ФФ предлагает 2 варианта приобретения бумаг: все за гривну с выходом в гривну через ФФ, или все в долларе но через ФФ Кипр. Поскольку сумма 10 тыс у.е. небольшая, а свифт у них за каждый перевод 30 у.е., я остановился на варианте 1 с переводом доллар-гривна-доллар. Таблица с расчетом получилась такая. https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... ue&sd=true Тарифы брались официальные ФФ https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... edit#gid=0 Получилась с обещанных ФФ стартовых 9,5% фактическая доходность 8,6%. Все равно вроде бы неплохо. Проверяйте, если что напутал - подкорректирую. P.S. комиссию банка за вывод средств в нал в размере 1% не учитывал. Можно это сделать через месячный депо. Кто не знает, как это делать, смело может отнимать еще и этот 1% от доходности.
В основном расчет верен, добавлю - у меня расчетная 8.97% (без комиссий), комиссии с учетом выпоат всех купонов 0.18%, т.е. пока 8.8% реальная. Весенний купон позволит проверить расчет.
klug написав:Панове, тут Восток пише про мін суму операції на ОЗДП у 500к грн, але деталі на сайті відсутні. Ніхто не цікавився?
Сейчас ее предлагают по 1049 долларов.... На 10% дороже чем на уб
десь півроку-рік тому цікавився, залишив свій телефон (там все секретно, на сайті 0 інфо - ні котіровок, ні асортименту) враження - негативні перекидали із одного менеджера на іншого, потім в них щодня падала ставка дохідності (суттєво, десь на 0.2, 0.4%), постійно підганяли, давай давай купуй, завтра буде ще дешевше + ще комісії якісь були як це люблять банки собі здирати із лошаріків, короче таке задоволення.
Пробуйте, може із того часу щось змінилось.
PS враховуючи вибуховий тренд інтересу до ОЗДП в 22ому році - простіше самому знайти собі XS бумагу на УБ і купити через свого брокера. Я - за прозорі і зрозумілі тарифи і клієнто-орієнтованість посередників (брокерів)
банки - кровосісі людей
А как на УБ найти предложения на продажу? Чтобы потом с помощью своего брокера взять бумаги по данному предложению? Я, например, вижу, что по интересующим меня бумагам кто-то купил 5 шт 03.02 и цена отличная 26742 грн/шт. http://www.ux.ua/ru/marketdata/issueres ... ode=XS1757 Но как найти продавца на УБ хоть убей не могу понять
Сейчас предлагают по 1049 долл, или на 10% дороже, чем на уб
spiridonwot написав:А как на УБ найти предложения на продажу? Чтобы потом с помощью своего брокера взять бумаги по данному предложению? Я, например, вижу, что по интересующим меня бумагам кто-то купил 5 шт 03.02 и цена отличная 26742 грн/шт. http://www.ux.ua/ru/marketdata/issueres ... ode=XS1757 Но как найти продавца на УБ хоть убей не могу понять
Может чуть по другому: 5 шт 03.02 Объем, UAH 150 709,15. Итого 30 141.83 за шт.
spiridonwot написав:А как на УБ найти предложения на продажу? Чтобы потом с помощью своего брокера взять бумаги по данному предложению? Я, например, вижу, что по интересующим меня бумагам кто-то купил 5 шт 03.02 и цена отличная 26742 грн/шт. http://www.ux.ua/ru/marketdata/issueres ... ode=XS1757 Но как найти продавца на УБ хоть убей не могу понять
Может чуть по другому: 5 шт 03.02 Объем, UAH 150 709,15. Итого 30 141.83 за шт.
Согласен. Видимо не туда глянул. 26742 это цена по безадресным заявкам, но там совсем другие объемы продаж