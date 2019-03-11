klug написав:Панове, тут Восток пише про мін суму операції на ОЗДП у 500к грн, але деталі на сайті відсутні. Ніхто не цікавився?
десь півроку-рік тому цікавився, залишив свій телефон (там все секретно, на сайті 0 інфо - ні котіровок, ні асортименту) враження - негативні перекидали із одного менеджера на іншого, потім в них щодня падала ставка дохідності (суттєво, десь на 0.2, 0.4%), постійно підганяли, давай давай купуй, завтра буде ще дешевше + ще комісії якісь були як це люблять банки собі здирати із лошаріків, короче таке задоволення.
Пробуйте, може із того часу щось змінилось.
PS враховуючи вибуховий тренд інтересу до ОЗДП в 22ому році - простіше самому знайти собі XS бумагу на УБ і купити через свого брокера. Я - за прозорі і зрозумілі тарифи і клієнто-орієнтованість посередників (брокерів)
банки - кровосісі людей
А как на УБ найти предложения на продажу? Чтобы потом с помощью своего брокера взять бумаги по данному предложению? Я, например, вижу, что по интересующим меня бумагам кто-то купил 5 шт 03.02 и цена отличная 26742 грн/шт. http://www.ux.ua/ru/marketdata/issueres ... ode=XS1757 Но как найти продавца на УБ хоть убей не могу понять
УБ дійсно якась допотопна і незрозуміла біржа
от для прикладу інша велика площадка - ПФТС, все чінно благородно