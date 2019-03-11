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Рынок ОВГЗ

Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 272273274275
Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 19:49

  asin написав:Сейчас предлагают по 1049 долл, или на 10% дороже, чем на уб

Всюди намахують. Вже голова пухне, а ще ніц не заробив.
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 19:56

  Чорний Ворон написав:greenozon, а ви яким брокером користуєтесь? Фрідом фінанс?


завів собі 3 штука :)
ФФ теж є
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 20:01

  spiridonwot написав:
  greenozon написав:
  klug написав:Панове, тут Восток пише про мін суму операції на ОЗДП у 500к грн, але деталі на сайті відсутні. Ніхто не цікавився?


десь півроку-рік тому цікавився, залишив свій телефон (там все секретно, на сайті 0 інфо - ні котіровок, ні асортименту)
враження - негативні
перекидали із одного менеджера на іншого, потім в них щодня падала ставка дохідності (суттєво, десь на 0.2, 0.4%), постійно підганяли, давай давай купуй, завтра буде ще дешевше + ще комісії якісь були як це люблять банки собі здирати із лошаріків, короче таке задоволення.

Пробуйте, може із того часу щось змінилось.

PS враховуючи вибуховий тренд інтересу до ОЗДП в 22ому році - простіше самому знайти собі XS бумагу на УБ і купити через свого брокера.
Я - за прозорі і зрозумілі тарифи і клієнто-орієнтованість посередників (брокерів)

банки - кровосісі людей :)

А как на УБ найти предложения на продажу? Чтобы потом с помощью своего брокера взять бумаги по данному предложению? Я, например, вижу, что по интересующим меня бумагам кто-то купил 5 шт 03.02 и цена отличная 26742 грн/шт.
http://www.ux.ua/ru/marketdata/issueres ... ode=XS1757
Но как найти продавца на УБ хоть убей не могу понять :(



УБ дійсно якась допотопна і незрозуміла біржа

от для прикладу інша велика площадка - ПФТС, все чінно благородно

https://pfts.ua/trade-info/trade-results
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 20:07

Re: Рынок ОВГЗ

Восток, конечно,интересный. Предлагают оздп 28год с доходностью 4,6%.
Яша
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 21:33

  Яша написав:Восток, конечно,интересный. Предлагают оздп 28год с доходностью 4,6%.

Восток – дело тонкое!
Yuri_Z
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 09:22

[/quote]
А какой брокер предложил, если не секрет?
Я вообще не могу понять, если на вторичке толкают 3-летние с доходностью 14,8 (райф в том числе https://raiffeisen.ua/ru/promo/bonds-ovdp ) то какой смысл на первичке брать под 12,95, как это было вчера? :?
https://minfin.com.ua/2022/02/08/80688988/[/quote]
Доброе утро, если 12,95 на первичке, то это с реинвестицией купона верно? А реинвестиции скорее не будет в эти бумаги из-за высоких накладных комиссий. Тогда какая будет обычная (депозитная) без реинвестиции купона?
Алексей77
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 11:58

  Алексей77 написав:

А какой брокер предложил, если не секрет?
Я вообще не могу понять, если на вторичке толкают 3-летние с доходностью 14,8 (райф в том числе https://raiffeisen.ua/ru/promo/bonds-ovdp ) то какой смысл на первичке брать под 12,95, как это было вчера? :?
https://minfin.com.ua/2022/02/08/80688988/[/quote]
Доброе утро, если 12,95 на первичке, то это с реинвестицией купона верно? А реинвестиции скорее не будет в эти бумаги из-за высоких накладных комиссий. Тогда какая будет обычная (депозитная) без реинвестиции купона?[/quote]
Вот здесь можете посмотреть номинальный уровень доходности по каждой бумаге
https://mof.gov.ua/uk/ogoloshennja-ta-r ... -aukcioniv
spiridonwot
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