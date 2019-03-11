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Рынок ОВГЗ

Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 273274275276
Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 22:30

  M-A-X написав:
  V2 написав:До речі, а як правильно перераховувати ОВДПшні відсотки, де вони враховують перевкладення виплат, у звичні банківські ставки?

Тоже интересно.
Тут калькулятор онлайн.
Если вбить Face Value (номинал) равный Current Bond Price (текущей цене).
с 2мя выплатами в год, на любой срок, то получим YTM такой же как и Annual Coupon Rate.
Только я не понимаю, почему YTM не меняется от количества выплат в год.
По идее, чем чаще платить, тем выше должен он быть.
Сама формула


потому что "реинвестирование" - развод нулевыми брокерами желающих поиграть с небольшими бюджетами

там такого много, например стандарт 360 дней, а в году - 365, 5 дней это 1/6 от месяца или 0,16% - ХОПА! уже доходность выросла на 0,16% ( это я беру нынешние модные 12% в год) :mrgreen:
хотя бабки получатся те же :mrgreen:
cohan
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Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 22:43

  Kripo написав:
  M-A-X написав:Я бы на месте Украины взял у населения долларов под 5% и выкупил с дисконтом 33% внешние долги.


Идея хорошая, но три проблемы


  greenozon написав:Вийшов новий журнал

Долговой рынок Украины
Ежемесячный бюллетень No1 (42), январь 2022 года

комусь цікаво? можу викласти


  greenozon написав:https://www.sendspace.com/file/cd0pcd


Украина выкупила 10% еврооблигаций-2022 и довела выкуп
ВВП-варрантов до 20%


П.С.
Я думаю досрочно выкупила, иначе бы написали, что погасили.
M-A-X
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 23:01

  M-A-X написав:N = 1
YTM = 0.05154 (интересно)

Скорректировал расчеты.
Вышло 0.1
M-A-X
 
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