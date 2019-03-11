V2 написав:До речі, а як правильно перераховувати ОВДПшні відсотки, де вони враховують перевкладення виплат, у звичні банківські ставки?
Тоже интересно. Тут калькулятор онлайн. Если вбить Face Value (номинал) равный Current Bond Price (текущей цене). с 2мя выплатами в год, на любой срок, то получим YTM такой же как и Annual Coupon Rate. Только я не понимаю, почему YTM не меняется от количества выплат в год. По идее, чем чаще платить, тем выше должен он быть. Сама формула
потому что "реинвестирование" - развод нулевыми брокерами желающих поиграть с небольшими бюджетами
там такого много, например стандарт 360 дней, а в году - 365, 5 дней это 1/6 от месяца или 0,16% - ХОПА! уже доходность выросла на 0,16% ( это я беру нынешние модные 12% в год) хотя бабки получатся те же
Да, это и имел в виду. Еще вопрос к знающим, правильно ли я понимаю ситуацию. На 15.02 Минфин объявил, что будет только доразмещение существующих выпусков ОВГЗ. По данным выпускам номинальный доход уже зафиксирован и меняться не может, ведь на первичке облигации продаются по номинальной стоимости. А это значит, что Минфин пока не будет поднимать доходность по ОВГЗ. Если бы они хотели заманить инвесторов более высоким процентом доходности, им бы пришлось выпускать новые бумаги? Верно?