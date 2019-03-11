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Рынок ОВГЗ

Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 273274275276
Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 22:30

  M-A-X написав:
  V2 написав:До речі, а як правильно перераховувати ОВДПшні відсотки, де вони враховують перевкладення виплат, у звичні банківські ставки?

Тоже интересно.
Тут калькулятор онлайн.
Если вбить Face Value (номинал) равный Current Bond Price (текущей цене).
с 2мя выплатами в год, на любой срок, то получим YTM такой же как и Annual Coupon Rate.
Только я не понимаю, почему YTM не меняется от количества выплат в год.
По идее, чем чаще платить, тем выше должен он быть.
Сама формула


потому что "реинвестирование" - развод нулевыми брокерами желающих поиграть с небольшими бюджетами

там такого много, например стандарт 360 дней, а в году - 365, 5 дней это 1/6 от месяца или 0,16% - ХОПА! уже доходность выросла на 0,16% ( это я беру нынешние модные 12% в год) :mrgreen:
хотя бабки получатся те же :mrgreen:
cohan
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Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 22:43

  Kripo написав:
  M-A-X написав:Я бы на месте Украины взял у населения долларов под 5% и выкупил с дисконтом 33% внешние долги.


Идея хорошая, но три проблемы


  greenozon написав:Вийшов новий журнал

Долговой рынок Украины
Ежемесячный бюллетень No1 (42), январь 2022 года

комусь цікаво? можу викласти


  greenozon написав:https://www.sendspace.com/file/cd0pcd


Украина выкупила 10% еврооблигаций-2022 и довела выкуп
ВВП-варрантов до 20%


П.С.
Я думаю досрочно выкупила, иначе бы написали, что погасили.
M-A-X
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 09:19

  cohan написав:
  spiridonwot написав:Вот здесь можете посмотреть номинальный уровень доходности по каждой бумаге
https://mof.gov.ua/uk/ogoloshennja-ta-r ... -aukcioniv


ну наверно не там, а тут
https://mof.gov.ua/uk/ovdp-shho-perebuvajut-v-obigu
а еще лучше есть табличка на минфине

Да, это и имел в виду.
Еще вопрос к знающим, правильно ли я понимаю ситуацию. На 15.02 Минфин объявил, что будет только доразмещение существующих выпусков ОВГЗ. По данным выпускам номинальный доход уже зафиксирован и меняться не может, ведь на первичке облигации продаются по номинальной стоимости. А это значит, что Минфин пока не будет поднимать доходность по ОВГЗ. Если бы они хотели заманить инвесторов более высоким процентом доходности, им бы пришлось выпускать новые бумаги? Верно?
spiridonwot
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 11:15

  spiridonwot написав:
  cohan написав:
  spiridonwot написав:Вот здесь можете посмотреть номинальный уровень доходности по каждой бумаге
https://mof.gov.ua/uk/ogoloshennja-ta-r ... -aukcioniv


ну наверно не там, а тут
https://mof.gov.ua/uk/ovdp-shho-perebuvajut-v-obigu
а еще лучше есть табличка на минфине

Да, это и имел в виду.
Еще вопрос к знающим, правильно ли я понимаю ситуацию. На 15.02 Минфин объявил, что будет только доразмещение существующих выпусков ОВГЗ. По данным выпускам номинальный доход уже зафиксирован и меняться не может, ведь на первичке облигации продаются по номинальной стоимости. А это значит, что Минфин пока не будет поднимать доходность по ОВГЗ. Если бы они хотели заманить инвесторов более высоким процентом доходности, им бы пришлось выпускать новые бумаги? Верно?


нет, не верно

вот тут ключ к как меняется доходность
https://pfts.ua/trade-info/torgi-ovdp

подскажу - за счет продажи не по номиналу
cohan
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 14:36

  cohan написав:
  spiridonwot написав:
  cohan написав:[

ну наверно не там, а тут
https://mof.gov.ua/uk/ovdp-shho-perebuvajut-v-obigu
а еще лучше есть табличка на минфине

Да, это и имел в виду.
Еще вопрос к знающим, правильно ли я понимаю ситуацию. На 15.02 Минфин объявил, что будет только доразмещение существующих выпусков ОВГЗ. По данным выпускам номинальный доход уже зафиксирован и меняться не может, ведь на первичке облигации продаются по номинальной стоимости. А это значит, что Минфин пока не будет поднимать доходность по ОВГЗ. Если бы они хотели заманить инвесторов более высоким процентом доходности, им бы пришлось выпускать новые бумаги? Верно?


нет, не верно

вот тут ключ к как меняется доходность
https://pfts.ua/trade-info/torgi-ovdp

подскажу - за счет продажи не по номиналу


Не понял, Вы сейчас говорите за продажу на вторичке или на первичке? Я за первичку
spiridonwot
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 14:58

  spiridonwot написав:
Не понял, Вы сейчас говорите за продажу на вторичке или на первичке? Я за первичку


я говорю о номинальной и реальной доходностях
где считать - абсолютно все равно
cohan
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 15:03

  spiridonwot написав:Не понял, Вы сейчас говорите за продажу на вторичке или на первичке? Я за первичку


Дохоность на вторичке и на первичке регулируется ценой. По бумагам которы доразмещаюся минфином, доходнось на аукционах может изменятся за счет цены!

Про затвердження Положення про порядок проведення операцій, пов'язаних з розміщенням облігацій внутрішніх державних позик:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0551-03#n19
accord_trading_ltd
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 15:22

  accord_trading_ltd написав:
  spiridonwot написав:Не понял, Вы сейчас говорите за продажу на вторичке или на первичке? Я за первичку


Дохоность на вторичке и на первичке регулируется ценой. По бумагам которы доразмещаюся минфином, доходнось на аукционах может изменятся за счет цены!

Про затвердження Положення про порядок проведення операцій, пов'язаних з розміщенням облігацій внутрішніх державних позик:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0551-03#n19

То есть, на первичке, также как и на вторичке, первичные дилеры выставляют свои заявки по цене, ниже номинальной, для получения желаемой доходности, а минфин эти заявки принимает, если его устраивает такая фактическая доходность? Ну или не принимает и тогда получается ситуация как на торгах от 01.02?
spiridonwot
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 15:40

  spiridonwot написав:
  accord_trading_ltd написав:
  spiridonwot написав:Не понял, Вы сейчас говорите за продажу на вторичке или на первичке? Я за первичку


Дохоность на вторичке и на первичке регулируется ценой. По бумагам которы доразмещаюся минфином, доходнось на аукционах может изменятся за счет цены!

Про затвердження Положення про порядок проведення операцій, пов'язаних з розміщенням облігацій внутрішніх державних позик:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0551-03#n19

То есть, на первичке, также как и на вторичке, первичные дилеры выставляют свои заявки по цене, ниже номинальной, для получения желаемой доходности, а минфин эти заявки принимает, если его устраивает такая фактическая доходность? Ну или не принимает и тогда получается ситуация как на торгах от 01.02?



В целом именно так.

Есть завки:
- "Конкрурентные" - где Вы можете указать доходность любую (Минфин решит, в зависимоси от целесообразности, удовлетворять её или нет);
- "Неконкурентную" (которую минфин удовлетворит по его предложению доходности).
accord_trading_ltd
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