Додано: П'ят 11 лют, 2022 09:19

cohan написав: spiridonwot написав: Вот здесь можете посмотреть номинальный уровень доходности по каждой бумаге

https://mof.gov.ua/uk/ogoloshennja-ta-r ... -aukcioniv Вот здесь можете посмотреть номинальный уровень доходности по каждой бумаге



ну наверно не там, а тут

https://mof.gov.ua/uk/ovdp-shho-perebuvajut-v-obigu

а еще лучше есть табличка на минфине ну наверно не там, а тута еще лучше есть табличка на минфине

Да, это и имел в виду.Еще вопрос к знающим, правильно ли я понимаю ситуацию. На 15.02 Минфин объявил, что будет только доразмещение существующих выпусков ОВГЗ. По данным выпускам номинальный доход уже зафиксирован и меняться не может, ведь на первичке облигации продаются по номинальной стоимости. А это значит, что Минфин пока не будет поднимать доходность по ОВГЗ. Если бы они хотели заманить инвесторов более высоким процентом доходности, им бы пришлось выпускать новые бумаги? Верно?