V2 написав:До речі, а як правильно перераховувати ОВДПшні відсотки, де вони враховують перевкладення виплат, у звичні банківські ставки?
Тоже интересно. Тут калькулятор онлайн. Если вбить Face Value (номинал) равный Current Bond Price (текущей цене). с 2мя выплатами в год, на любой срок, то получим YTM такой же как и Annual Coupon Rate. Только я не понимаю, почему YTM не меняется от количества выплат в год. По идее, чем чаще платить, тем выше должен он быть. Сама формула
потому что "реинвестирование" - развод нулевыми брокерами желающих поиграть с небольшими бюджетами
там такого много, например стандарт 360 дней, а в году - 365, 5 дней это 1/6 от месяца или 0,16% - ХОПА! уже доходность выросла на 0,16% ( это я беру нынешние модные 12% в год) хотя бабки получатся те же
Да, это и имел в виду. Еще вопрос к знающим, правильно ли я понимаю ситуацию. На 15.02 Минфин объявил, что будет только доразмещение существующих выпусков ОВГЗ. По данным выпускам номинальный доход уже зафиксирован и меняться не может, ведь на первичке облигации продаются по номинальной стоимости. А это значит, что Минфин пока не будет поднимать доходность по ОВГЗ. Если бы они хотели заманить инвесторов более высоким процентом доходности, им бы пришлось выпускать новые бумаги? Верно?
Да, это и имел в виду. Еще вопрос к знающим, правильно ли я понимаю ситуацию. На 15.02 Минфин объявил, что будет только доразмещение существующих выпусков ОВГЗ. По данным выпускам номинальный доход уже зафиксирован и меняться не может, ведь на первичке облигации продаются по номинальной стоимости. А это значит, что Минфин пока не будет поднимать доходность по ОВГЗ. Если бы они хотели заманить инвесторов более высоким процентом доходности, им бы пришлось выпускать новые бумаги? Верно?
Да, это и имел в виду. Еще вопрос к знающим, правильно ли я понимаю ситуацию. На 15.02 Минфин объявил, что будет только доразмещение существующих выпусков ОВГЗ. По данным выпускам номинальный доход уже зафиксирован и меняться не может, ведь на первичке облигации продаются по номинальной стоимости. А это значит, что Минфин пока не будет поднимать доходность по ОВГЗ. Если бы они хотели заманить инвесторов более высоким процентом доходности, им бы пришлось выпускать новые бумаги? Верно?
То есть, на первичке, также как и на вторичке, первичные дилеры выставляют свои заявки по цене, ниже номинальной, для получения желаемой доходности, а минфин эти заявки принимает, если его устраивает такая фактическая доходность? Ну или не принимает и тогда получается ситуация как на торгах от 01.02?
То есть, на первичке, также как и на вторичке, первичные дилеры выставляют свои заявки по цене, ниже номинальной, для получения желаемой доходности, а минфин эти заявки принимает, если его устраивает такая фактическая доходность? Ну или не принимает и тогда получается ситуация как на торгах от 01.02?
В целом именно так.
Есть завки: - "Конкрурентные" - где Вы можете указать доходность любую (Минфин решит, в зависимоси от целесообразности, удовлетворять её или нет); - "Неконкурентную" (которую минфин удовлетворит по его предложению доходности).
То есть, на первичке, также как и на вторичке, первичные дилеры выставляют свои заявки по цене, ниже номинальной, для получения желаемой доходности, а минфин эти заявки принимает, если его устраивает такая фактическая доходность? Ну или не принимает и тогда получается ситуация как на торгах от 01.02?
все так сегодня выгоднее брать не на аукционе, мне вот недавно брокер купил у Аваля, там заявлено было что-то около 13,7 , реально я насчитали 13,40 (методу надо еще подучить), в любом случае это выше 13 и 13,25 на аукционе