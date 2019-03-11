RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Фондовий ринок: цінні папери,
індекси, емітенти та інше
/
Фондовий ринок
/
Рынок ОВГЗ

Рынок ОВГЗ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 274275276277
Повідомлення Додано: Суб 12 лют, 2022 21:52

Re: Рынок ОВГЗ

1) 13.7 эффективная, а 13,4 это простая? на какой срок вы смогли взять по такой доходности?
2) Эффективная ставка получается при реинвестировании верно? что в принципе нереально, а простая ставка которая по методологии минфина просчитывается и которую тоже озвучивает broker, какая её смысловая нагрузка?
Алексей77
 
Повідомлень: 1718
З нами з: 04.12.09
Подякував: 19 раз.
Подякували: 34 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 12 лют, 2022 22:54

  Алексей77 написав:1) 13.7 эффективная, а 13,4 это простая? на какой срок вы смогли взять по такой доходности?
2) Эффективная ставка получается при реинвестировании верно? что в принципе нереально, а простая ставка которая по методологии минфина просчитывается и которую тоже озвучивает broker, какая её смысловая нагрузка?


2+ года

никакого реинвестирования в ОВГЗ НЕТ - запомните это пожалуйста
есть 2 (раньше было и 4) выплаты в год: это хуже чем 12, но лучше чем одна в год

отсюда и метода: минфин одна, а моя привычная вторая, а может есть и третья - но все отличаются только методикой подсчета по дням и фактом прихода денег, без "реинвестирования"

хз что озвучивает брокер, надо отталкиваться от что озвучивает минфин, а у него все просто: вот номинал, вот размер купона, вот периодичность выплат
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3804
З нами з: 27.09.19
Подякував: 88 раз.
Подякували: 312 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 13 лют, 2022 21:16

час витрясати матраци і подушки - вертаються "дикі" ставки по євробондах (ОЗДП)

https://finance.liga.net/ua/ekonomika/n ... obligatsiy
greenozon
 
Повідомлень: 12580
З нами з: 01.06.14
Подякував: 233 раз.
Подякували: 1084 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Нед 13 лют, 2022 21:33

Re: Рынок ОВГЗ

  greenozon написав:час витрясати матраци і подушки - вертаються "дикі" ставки по євробондах (ОЗДП)


время снимать бабло со счетов, покупать валюту и тушенку или билет на автобус к границе.
Kripo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1317
З нами з: 24.07.10
Подякував: 424 раз.
Подякували: 241 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 13 лют, 2022 22:14

  Kripo написав:
  greenozon написав:час витрясати матраци і подушки - вертаються "дикі" ставки по євробондах (ОЗДП)


время снимать бабло со счетов, покупать валюту и тушенку или билет на автобус к границе.

говорят можно просто до Львова :lol:
nekefer
Аватар користувача
 
Повідомлень: 145
З нами з: 24.10.14
Подякував: 9 раз.
Подякували: 24 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 13 лют, 2022 23:01

  nekefer написав:
  Kripo написав:
  greenozon написав:час витрясати матраци і подушки - вертаються "дикі" ставки по євробондах (ОЗДП)


время снимать бабло со счетов, покупать валюту и тушенку или билет на автобус к границе.

говорят можно просто до Львова :lol:


это смотря какая цель, если цель получить убежище, то нужно:

a. оказаться на территории богатой Европы легально (так как потом границу закроют)
b. оказться в первых рядах, так как паре тысяч первых беглецов еще могут убежище дать, чтобы показать "озабоченность" так сказать, а вот "миллионы" явно уже не пустят, границу закроют.
Kripo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1317
З нами з: 24.07.10
Подякував: 424 раз.
Подякували: 241 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 15 лют, 2022 14:22

Re: Рынок ОВГЗ

  Kripo написав:а вот "миллионы" явно уже не пустят, границу закроют.


а вот и подтверждение, через 2 дня:
Британия не может взять на себя обязательство принимать украинских беженцев - СМИ https://www.unian.net/world/britaniya-ne-mozhet-vzyat-na-sebya-obyazatelstva-prinimat-ukrainskih-bezhencev-smi-novosti-mira-11704963.html
Kripo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1317
З нами з: 24.07.10
Подякував: 424 раз.
Подякували: 241 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 274275276277
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 8 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Как заполнить декларацию по доходам от ОВГЗ
Олежан » Чет 03 лют, 2022 16:13
9 2688
Переглянути останнє повідомлення
Чет 10 лют, 2022 20:26
cohan
ОВГЗ Пошаговая инструкция 1 ... 4, 5, 6
sinowi » Пон 19 кві, 2021 13:17
51 38596
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 04 лют, 2022 12:25
cohan
Стоит ли вкладывать деньги в ОВГЗ? 1 ... 4, 5, 6
Ірина_ » Пон 11 бер, 2019 10:32
53 29564
Переглянути останнє повідомлення
Вів 13 кві, 2021 14:21
sinowi

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Рынок ОВГЗ (2767)
15.02.2022 14:22
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.