1) 13.7 эффективная, а 13,4 это простая? на какой срок вы смогли взять по такой доходности? 2) Эффективная ставка получается при реинвестировании верно? что в принципе нереально, а простая ставка которая по методологии минфина просчитывается и которую тоже озвучивает broker, какая её смысловая нагрузка?
Алексей77 написав:1) 13.7 эффективная, а 13,4 это простая? на какой срок вы смогли взять по такой доходности? 2) Эффективная ставка получается при реинвестировании верно? что в принципе нереально, а простая ставка которая по методологии минфина просчитывается и которую тоже озвучивает broker, какая её смысловая нагрузка?
2+ года
никакого реинвестирования в ОВГЗ НЕТ - запомните это пожалуйста есть 2 (раньше было и 4) выплаты в год: это хуже чем 12, но лучше чем одна в год
отсюда и метода: минфин одна, а моя привычная вторая, а может есть и третья - но все отличаются только методикой подсчета по дням и фактом прихода денег, без "реинвестирования"
хз что озвучивает брокер, надо отталкиваться от что озвучивает минфин, а у него все просто: вот номинал, вот размер купона, вот периодичность выплат
greenozon написав:час витрясати матраци і подушки - вертаються "дикі" ставки по євробондах (ОЗДП)
время снимать бабло со счетов, покупать валюту и тушенку или билет на автобус к границе.
говорят можно просто до Львова
это смотря какая цель, если цель получить убежище, то нужно:
a. оказаться на территории богатой Европы легально (так как потом границу закроют) b. оказться в первых рядах, так как паре тысяч первых беглецов еще могут убежище дать, чтобы показать "озабоченность" так сказать, а вот "миллионы" явно уже не пустят, границу закроют.