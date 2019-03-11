1) 13.7 эффективная, а 13,4 это простая? на какой срок вы смогли взять по такой доходности? 2) Эффективная ставка получается при реинвестировании верно? что в принципе нереально, а простая ставка которая по методологии минфина просчитывается и которую тоже озвучивает broker, какая её смысловая нагрузка?
Алексей77 написав:1) 13.7 эффективная, а 13,4 это простая? на какой срок вы смогли взять по такой доходности? 2) Эффективная ставка получается при реинвестировании верно? что в принципе нереально, а простая ставка которая по методологии минфина просчитывается и которую тоже озвучивает broker, какая её смысловая нагрузка?
2+ года
никакого реинвестирования в ОВГЗ НЕТ - запомните это пожалуйста есть 2 (раньше было и 4) выплаты в год: это хуже чем 12, но лучше чем одна в год
отсюда и метода: минфин одна, а моя привычная вторая, а может есть и третья - но все отличаются только методикой подсчета по дням и фактом прихода денег, без "реинвестирования"
хз что озвучивает брокер, надо отталкиваться от что озвучивает минфин, а у него все просто: вот номинал, вот размер купона, вот периодичность выплат
M-A-X написав:Я думаю досрочно выкупила, иначе бы написали, что погасили.
Без "помощников" не обошлось
В уряді не виключають, що виходитимуть на ринки й надалі і викуповуватимуть євробонди та ВВП-варанти, якщо такі дії принесуть економічний ефект. "Рішення про здійснення таких операцій ухвалюються зважаючи на ринкову ситуацію та за результатами оцінки можливої економії коштів державного бюджету внаслідок здійснення таких операцій", – зазначили в Мінфіні. Якщо вірити міністру фінансів, то постійно тримати інвесторів у напрузі Росія не зможе.