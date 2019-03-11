RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Фондовий ринок: цінні папери,
індекси, емітенти та інше
/
Фондовий ринок
/
Рынок ОВГЗ

Рынок ОВГЗ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 274275276277
Повідомлення Додано: Суб 12 лют, 2022 21:52

Re: Рынок ОВГЗ

1) 13.7 эффективная, а 13,4 это простая? на какой срок вы смогли взять по такой доходности?
2) Эффективная ставка получается при реинвестировании верно? что в принципе нереально, а простая ставка которая по методологии минфина просчитывается и которую тоже озвучивает broker, какая её смысловая нагрузка?
Алексей77
 
Повідомлень: 1721
З нами з: 04.12.09
Подякував: 19 раз.
Подякували: 34 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 12 лют, 2022 22:54

  Алексей77 написав:1) 13.7 эффективная, а 13,4 это простая? на какой срок вы смогли взять по такой доходности?
2) Эффективная ставка получается при реинвестировании верно? что в принципе нереально, а простая ставка которая по методологии минфина просчитывается и которую тоже озвучивает broker, какая её смысловая нагрузка?


2+ года

никакого реинвестирования в ОВГЗ НЕТ - запомните это пожалуйста
есть 2 (раньше было и 4) выплаты в год: это хуже чем 12, но лучше чем одна в год

отсюда и метода: минфин одна, а моя привычная вторая, а может есть и третья - но все отличаются только методикой подсчета по дням и фактом прихода денег, без "реинвестирования"

хз что озвучивает брокер, надо отталкиваться от что озвучивает минфин, а у него все просто: вот номинал, вот размер купона, вот периодичность выплат
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3829
З нами з: 27.09.19
Подякував: 88 раз.
Подякували: 314 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 13 лют, 2022 21:16

час витрясати матраци і подушки - вертаються "дикі" ставки по євробондах (ОЗДП)

https://finance.liga.net/ua/ekonomika/n ... obligatsiy
greenozon
 
Повідомлень: 12615
З нами з: 01.06.14
Подякував: 234 раз.
Подякували: 1090 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 15:08

Re: Рынок ОВГЗ

Вчера вижу самые длинные только годовые на первичке под 12%? Или не туда смотрю? Интересуют результаты на 2 -3 года
Алексей77
 
Повідомлень: 1721
З нами з: 04.12.09
Подякував: 19 раз.
Подякували: 34 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 15:13

  greenozon написав:час витрясати матраци і подушки - вертаються "дикі" ставки по євробондах (ОЗДП)

https://finance.liga.net/ua/ekonomika/n ... obligatsiy


то же что и
https://finance.liga.net/ua/ekonomika/n ... y-auktsion

есть задание - шатать, вот и шатают
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3829
З нами з: 27.09.19
Подякував: 88 раз.
Подякували: 314 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 15:20

Re: Рынок ОВГЗ

То може най спробують овдп під такі процики? Я б узяв ;)
chipmunk
 
Повідомлень: 8889
З нами з: 15.04.09
Подякував: 548 раз.
Подякували: 569 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 18:23

  chipmunk написав:То може най спробують овдп під такі процики? Я б узяв ;)


дык от 200 штука думаю можно на бирже попастись ) новости уже месяц как стоят про "проседание" :mrgreen:

минфин и в гривне - не ведется )
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3829
З нами з: 27.09.19
Подякував: 88 раз.
Подякували: 314 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 00:08

  M-A-X написав:Я думаю досрочно выкупила, иначе бы написали, что погасили.

Без "помощников" не обошлось :wink:
В уряді не виключають, що виходитимуть на ринки й надалі і викуповуватимуть євробонди та ВВП-варанти, якщо такі дії принесуть економічний ефект.
"Рішення про здійснення таких операцій ухвалюються зважаючи на ринкову ситуацію та за результатами оцінки можливої економії коштів державного бюджету внаслідок здійснення таких операцій", – зазначили в Мінфіні.
Якщо вірити міністру фінансів, то постійно тримати інвесторів у напрузі Росія не зможе.

https://www.epravda.com.ua/rus/publicat ... 15/682377/
Igneus
 
Повідомлень: 1283
З нами з: 29.08.18
Подякував: 985 раз.
Подякували: 667 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 05:05

Вот-вот на Украину нападет враг и начнется большая война, а ОВГЗ предлагают под жалкие 13-13,5%. Непорядок.
Tegularius
 
Повідомлень: 1747
З нами з: 11.02.14
Подякував: 232 раз.
Подякували: 245 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 274275276277
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Как заполнить декларацию по доходам от ОВГЗ
Олежан » Чет 03 лют, 2022 16:13
9 3186
Переглянути останнє повідомлення
Чет 10 лют, 2022 20:26
cohan
ОВГЗ Пошаговая инструкция 1 ... 4, 5, 6
sinowi » Пон 19 кві, 2021 13:17
51 38806
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 04 лют, 2022 12:25
cohan
Стоит ли вкладывать деньги в ОВГЗ? 1 ... 4, 5, 6
Ірина_ » Пон 11 бер, 2019 10:32
53 29719
Переглянути останнє повідомлення
Вів 13 кві, 2021 14:21
sinowi

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Рынок ОВГЗ (2769)
19.02.2022 05:05
Sportbank (1690)
19.02.2022 02:47
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.