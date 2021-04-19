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Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 23 лют, 2022 20:10
Свіжа пропозиція від ФФ
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ISIN: XS1902171591
Дата погашення: 01.02.2024 р.
Дохідність до погашення, еф.: 23,55%
Дохідність до погашення, пр.: 24,02%
Купон: 8,994% річних з виплатою двічі на рік
Податок на дохід і військовий збір відсутні.
Мінімальна кількість: від 200 облігацій
Відкриття та обслуговування рахунку у цінних паперах безкоштовне.
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greenozon
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Додано: Сер 23 лют, 2022 20:25
ICU нічого не злипнеться (якщо 2 картинки зіставити)?
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klug
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Додано: Чет 24 лют, 2022 12:22
klug написав:
ICU нічого не злипнеться (якщо 2 картинки зіставити)?
уже нічого не продається і не купується в Україні, ринок ЦП зупинено.
цікаво, чи будуть іти купонні виплати та погашення, якщо ні, маєм дефолт
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flyman
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Додано: Чет 24 лют, 2022 13:15
Отримав від брокера
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Шановний клієнте ICU,
Через військове вторгнення Росії, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку тимчасово зупинила обіг цінних паперів в Україні.
У зв'язку з цим торги в системі ICU Trade тимчасово не будуть проходити. Купити чи продати ОВДП буде неможливо.
Ваші поточні цінні папери та залишки коштів на брокерських рахунках наразі у повній безпеці. З ними нічого не сталося і не має статися - облікові записи в депозитарії мають резервні копії.
Ми не блокуємо кошти та продовжуємо проводити операції з виводу коштів клієнтів, поки маємо таку можливість.
Ми робимо все можливе для збереження ваших інвестицій в кризових умовах.
Закликаємо вас не панікувати та слідкувати лише за офіційними джерелами інформації - НБУ, НКЦПФР, Міністерства Фінансів України та інших органів влади.
Дякуємо, що обираєте спокійні інвестиції в ОВДП.
З повагою,
ICU
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greenozon
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- Повідомлень: 12652
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 240 раз.
- Подякували: 1094 раз.
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Ірина_
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