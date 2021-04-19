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Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 23 лют, 2022 20:10
Свіжа пропозиція від ФФ
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ISIN: XS1902171591
Дата погашення: 01.02.2024 р.
Дохідність до погашення, еф.: 23,55%
Дохідність до погашення, пр.: 24,02%
Купон: 8,994% річних з виплатою двічі на рік
Податок на дохід і військовий збір відсутні.
Мінімальна кількість: від 200 облігацій
Відкриття та обслуговування рахунку у цінних паперах безкоштовне.
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greenozon
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Додано: Сер 23 лют, 2022 20:25
ICU нічого не злипнеться (якщо 2 картинки зіставити)?
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klug
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Додано: Чет 24 лют, 2022 12:22
klug написав:
ICU нічого не злипнеться (якщо 2 картинки зіставити)?
уже нічого не продається і не купується в Україні, ринок ЦП зупинено.
цікаво, чи будуть іти купонні виплати та погашення, якщо ні, маєм дефолт
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flyman
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Додано: Чет 24 лют, 2022 13:15
Отримав від брокера
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Шановний клієнте ICU,
Через військове вторгнення Росії, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку тимчасово зупинила обіг цінних паперів в Україні.
У зв'язку з цим торги в системі ICU Trade тимчасово не будуть проходити. Купити чи продати ОВДП буде неможливо.
Ваші поточні цінні папери та залишки коштів на брокерських рахунках наразі у повній безпеці. З ними нічого не сталося і не має статися - облікові записи в депозитарії мають резервні копії.
Ми не блокуємо кошти та продовжуємо проводити операції з виводу коштів клієнтів, поки маємо таку можливість.
Ми робимо все можливе для збереження ваших інвестицій в кризових умовах.
Закликаємо вас не панікувати та слідкувати лише за офіційними джерелами інформації - НБУ, НКЦПФР, Міністерства Фінансів України та інших органів влади.
Дякуємо, що обираєте спокійні інвестиції в ОВДП.
З повагою,
ICU
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greenozon
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Додано: Чет 24 лют, 2022 22:20
будут ли выплаты по овгз и евробондам? или все обнуляется?
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Олежан
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Додано: Чет 24 лют, 2022 22:37
Олежан написав:
будут ли выплаты по овгз и евробондам? или все обнуляется?
Внешние не обнуляются, страна даже название сменит, а требовать и дальше будут, другое дело что выплаты заморозят на неизвестное время.
Что будет -
а. Война кончится относительно быстро - или "чудо" - типа переворот против Путина или его внезапная смерть, или, что более вероятно, быстрая капитуляция с территориальными уступками, тогда все будет хорошо (блин, уже 57 погибших что "ХОРОШО"?! ) и выплаты так или иначе, но будут.
в. Будет жесткое сопротивление в городах, "все будет донбс" или "Алепо-Грозный", полный развал всего что мы знаем, в конце раздробленная территория Украины под частично окупационными войсками и/или марионеточными коллаборантами, наши выписки/договора можно будет повесить в сортире, на память, если будет конечно сортир и будет место в памяти для таких забавных мелочей а не для мертвых лиц друзей и родственников...
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Kripo
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Додано: Чет 24 лют, 2022 22:58
Kripo написав: Олежан написав:
будут ли выплаты по овгз и евробондам? или все обнуляется?
Внешние не обнуляются, страна даже название сменит, а требовать и дальше будут, другое дело что выплаты заморозят на неизвестное время.
Что будет -
а. Война кончится относительно быстро - или "чудо" - типа переворот против Путина или его внезапная смерть, или, что более вероятно, быстрая капитуляция с территориальными уступками, тогда все будет хорошо (блин, уже 57 погибших что "ХОРОШО"?! ) и выплаты так или иначе, но будут.
в. Будет жесткое сопротивление в городах, "все будет донбс" или "Алепо-Грозный", полный развал всего что мы знаем, в конце раздробленная территория Украины под частично окупационными войсками и/или марионеточными коллаборантами, наши выписки/договора можно будет повесить в сортире, на память, если будет конечно сортир и будет место в памяти для таких забавных мелочей а не для мертвых лиц друзей и родственников...
шанси
а. 95%
в. 5%
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flyman
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Додано: Чет 24 лют, 2022 23:07
flyman написав: Kripo написав: Олежан написав:
будут ли выплаты по овгз и евробондам? или все обнуляется?
Внешние не обнуляются, страна даже название сменит, а требовать и дальше будут, другое дело что выплаты заморозят на неизвестное время.
Что будет -
а. Война кончится относительно быстро - или "чудо" - типа переворот против Путина или его внезапная смерть, или, что более вероятно, быстрая капитуляция с территориальными уступками, тогда все будет хорошо (блин, уже 57 погибших что "ХОРОШО"?! ) и выплаты так или иначе, но будут.
в. Будет жесткое сопротивление в городах, "все будет донбс" или "Алепо-Грозный", полный развал всего что мы знаем, в конце раздробленная территория Украины под частично окупационными войсками и/или марионеточными коллаборантами, наши выписки/договора можно будет повесить в сортире, на память, если будет конечно сортир и будет место в памяти для таких забавных мелочей а не для мертвых лиц друзей и родственников...
шанси
а. 95%
в. 5%
Я тоже на это надеюсь, и это не призыв к капитуляции, каждый час, каждый выстрел в окупанта укрепляет переговорную позицию Украины (а после войны всегда переговоры), если большие города, больше 200к человек (Грозный был, к примеру, всего 200к человек, а похоронил 7к русаков за каждый штурм - три раза штурмовали!) не будут "с ходу" взяты, будет понятно что ополчение/резервисты/милиционеры/добровольцы готовы обороняться до полного уничтожения городов, то агрессор вынужден будет садиться за стол переговоров.
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Kripo
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Додано: Чет 24 лют, 2022 23:29
завтра виплата купона по UA4000219778
от і побачим, дефолт чи не дефолт
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flyman
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