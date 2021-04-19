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Рынок ОВГЗ

Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 279280281282
Повідомлення Додано: Сер 23 лют, 2022 20:10

Свіжа пропозиція від ФФ
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Дата погашення: 01.02.2024 р.
Дохідність до погашення, еф.: 23,55%
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Купон: 8,994% річних з виплатою двічі на рік

Податок на дохід і військовий збір відсутні.
Мінімальна кількість: від 200 облігацій

Відкриття та обслуговування рахунку у цінних паперах безкоштовне.
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 лют, 2022 20:25

ICU нічого не злипнеться (якщо 2 картинки зіставити)?
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 лют, 2022 12:22

  klug написав:ICU нічого не злипнеться (якщо 2 картинки зіставити)?

уже нічого не продається і не купується в Україні, ринок ЦП зупинено.
цікаво, чи будуть іти купонні виплати та погашення, якщо ні, маєм дефолт
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 24 лют, 2022 13:15

Отримав від брокера
-----

Шановний клієнте ICU,

Через військове вторгнення Росії, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку тимчасово зупинила обіг цінних паперів в Україні.

У зв'язку з цим торги в системі ICU Trade тимчасово не будуть проходити. Купити чи продати ОВДП буде неможливо.

Ваші поточні цінні папери та залишки коштів на брокерських рахунках наразі у повній безпеці. З ними нічого не сталося і не має статися - облікові записи в депозитарії мають резервні копії.

Ми не блокуємо кошти та продовжуємо проводити операції з виводу коштів клієнтів, поки маємо таку можливість.

Ми робимо все можливе для збереження ваших інвестицій в кризових умовах.

Закликаємо вас не панікувати та слідкувати лише за офіційними джерелами інформації - НБУ, НКЦПФР, Міністерства Фінансів України та інших органів влади.



Дякуємо, що обираєте спокійні інвестиції в ОВДП.
З повагою,
ICU
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 лют, 2022 22:20

Re: Рынок ОВГЗ

будут ли выплаты по овгз и евробондам? или все обнуляется?
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 лют, 2022 22:37

  Олежан написав:будут ли выплаты по овгз и евробондам? или все обнуляется?


Внешние не обнуляются, страна даже название сменит, а требовать и дальше будут, другое дело что выплаты заморозят на неизвестное время.

Что будет -
а. Война кончится относительно быстро - или "чудо" - типа переворот против Путина или его внезапная смерть, или, что более вероятно, быстрая капитуляция с территориальными уступками, тогда все будет хорошо (блин, уже 57 погибших что "ХОРОШО"?! ) и выплаты так или иначе, но будут.
в. Будет жесткое сопротивление в городах, "все будет донбс" или "Алепо-Грозный", полный развал всего что мы знаем, в конце раздробленная территория Украины под частично окупационными войсками и/или марионеточными коллаборантами, наши выписки/договора можно будет повесить в сортире, на память, если будет конечно сортир и будет место в памяти для таких забавных мелочей а не для мертвых лиц друзей и родственников...
Kripo
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Повідомлення Додано: Чет 24 лют, 2022 22:58

  Kripo написав:
  Олежан написав:будут ли выплаты по овгз и евробондам? или все обнуляется?


Внешние не обнуляются, страна даже название сменит, а требовать и дальше будут, другое дело что выплаты заморозят на неизвестное время.

Что будет -
а. Война кончится относительно быстро - или "чудо" - типа переворот против Путина или его внезапная смерть, или, что более вероятно, быстрая капитуляция с территориальными уступками, тогда все будет хорошо (блин, уже 57 погибших что "ХОРОШО"?! ) и выплаты так или иначе, но будут.
в. Будет жесткое сопротивление в городах, "все будет донбс" или "Алепо-Грозный", полный развал всего что мы знаем, в конце раздробленная территория Украины под частично окупационными войсками и/или марионеточными коллаборантами, наши выписки/договора можно будет повесить в сортире, на память, если будет конечно сортир и будет место в памяти для таких забавных мелочей а не для мертвых лиц друзей и родственников...

шанси
а. 95%
в. 5%
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 24 лют, 2022 23:07

  flyman написав:
  Kripo написав:
  Олежан написав:будут ли выплаты по овгз и евробондам? или все обнуляется?


Внешние не обнуляются, страна даже название сменит, а требовать и дальше будут, другое дело что выплаты заморозят на неизвестное время.

Что будет -
а. Война кончится относительно быстро - или "чудо" - типа переворот против Путина или его внезапная смерть, или, что более вероятно, быстрая капитуляция с территориальными уступками, тогда все будет хорошо (блин, уже 57 погибших что "ХОРОШО"?! ) и выплаты так или иначе, но будут.
в. Будет жесткое сопротивление в городах, "все будет донбс" или "Алепо-Грозный", полный развал всего что мы знаем, в конце раздробленная территория Украины под частично окупационными войсками и/или марионеточными коллаборантами, наши выписки/договора можно будет повесить в сортире, на память, если будет конечно сортир и будет место в памяти для таких забавных мелочей а не для мертвых лиц друзей и родственников...

шанси
а. 95%
в. 5%


Я тоже на это надеюсь, и это не призыв к капитуляции, каждый час, каждый выстрел в окупанта укрепляет переговорную позицию Украины (а после войны всегда переговоры), если большие города, больше 200к человек (Грозный был, к примеру, всего 200к человек, а похоронил 7к русаков за каждый штурм - три раза штурмовали!) не будут "с ходу" взяты, будет понятно что ополчение/резервисты/милиционеры/добровольцы готовы обороняться до полного уничтожения городов, то агрессор вынужден будет садиться за стол переговоров.
Kripo
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Повідомлення Додано: Чет 24 лют, 2022 23:29

Re: Рынок ОВГЗ

завтра виплата купона по UA4000219778
от і побачим, дефолт чи не дефолт
flyman
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