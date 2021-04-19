Додано: Чет 24 лют, 2022 22:37

Олежан написав: будут ли выплаты по овгз и евробондам? или все обнуляется? будут ли выплаты по овгз и евробондам? или все обнуляется?

Внешние не обнуляются, страна даже название сменит, а требовать и дальше будут, другое дело что выплаты заморозят на неизвестное время.Что будет -а. Война кончится относительно быстро - или "чудо" - типа переворот против Путина или его внезапная смерть, или, что более вероятно, быстрая капитуляция с территориальными уступками, тогда все будет хорошо (блин, уже 57 погибших что "ХОРОШО"?! ) и выплаты так или иначе, но будут.в. Будет жесткое сопротивление в городах, "все будет донбс" или "Алепо-Грозный", полный развал всего что мы знаем, в конце раздробленная территория Украины под частично окупационными войсками и/или марионеточными коллаборантами, наши выписки/договора можно будет повесить в сортире, на память, если будет конечно сортир и будет место в памяти для таких забавных мелочей а не для мертвых лиц друзей и родственников...