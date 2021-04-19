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Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: П'ят 25 лют, 2022 18:49
flyman написав:
UA4000219778
пришел купон?
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Олежан
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Додано: Суб 26 лют, 2022 05:23
Олежан написав: flyman написав:
UA4000219778
пришел купон?
пришёл... Путин)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Додано: Суб 26 лют, 2022 05:39
Kripo написав:
НКЦПФР (Національна комісія з цінних паперів та фондовому ринку) на позачерговому засіданні 24 лютого прийняла низку таких рішень:
тимчасово з 11:00 24 лютого 2022 року зупинити обіг всіх цінних паперів, а також проведення операцій в системі депозитарного обліку, окрім проведення операцій, необхідних для здійснення:
а. Національним банком монетарної та грошово-кредитної політики;
б. Міністерством фінансів операцій з обслуговування державного боргу.
Депозитарним установам, яким Національним депозитарієм відкрито агреговані рахунки, забезпечити передання інформації з баз даних до Національного депозитарію України для забезпечення його подальшого резервного копіювання та зберігання.
Это дефолт или еще нет?
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Tegularius
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Додано: Суб 26 лют, 2022 09:32
Tegularius написав: Kripo написав:
НКЦПФР (Національна комісія з цінних паперів та фондовому ринку) на позачерговому засіданні 24 лютого прийняла низку таких рішень:
тимчасово з 11:00 24 лютого 2022 року зупинити обіг всіх цінних паперів, а також проведення операцій в системі депозитарного обліку, окрім проведення операцій, необхідних для здійснення:
а. Національним банком монетарної та грошово-кредитної політики;
б. Міністерством фінансів операцій з обслуговування державного боргу.
Депозитарним установам, яким Національним депозитарієм відкрито агреговані рахунки, забезпечити передання інформації з баз даних до Національного депозитарію України для забезпечення його подальшого резервного копіювання та зберігання.
Это дефолт или еще нет?
коли вашу жінку (сестру, дітей)
гвалтує фашиський руський агресор
єта дєфолт ілі нет твою мать????
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