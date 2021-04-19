пришел купон?
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: П'ят 25 лют, 2022 18:49
Re: Рынок ОВГЗ
Торгуємо криптовалютою безпечно. Binance: https://www.binance.com/ru/register?ref=M9XUI676 - рефельне посилання, повертае 20% комісії
Додано: Суб 26 лют, 2022 10:11
зарахування, як правило, на наступний банківський день, тобто в понеділок.
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Додано: Суб 26 лют, 2022 14:29
Я бы ответил, наверняка, но 23 числа продал пакет этих бумаг, правда, не успел конвертировать в валюту...
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
Додано: Нед 27 лют, 2022 07:59
Я заробляю із своєю картою КоКо і рекомендую її ВАМ
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Додано: Нед 27 лют, 2022 12:18
так пишуть, що виплати тільки по ЦП державного боргу, тобто купонні виплати по ОВДП/ОЗДП мають іти
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Додано: Пон 28 лют, 2022 11:28
EUROCLEAR HAS ANNOUNCED THE CLOSING OF THE BRIDGE WITH CLEARSTREAM BANKING LUXEMBOURG FOR THE SETTLEMENT OF ALL RUSSIAN DOMESTIC SECURITIES AND ROUBLE-DENOMINATED SECURITIES.
Я заробляю із своєю картою КоКо і рекомендую її ВАМ
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