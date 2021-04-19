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Рынок ОВГЗ

Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 280281282283
Повідомлення Додано: П'ят 25 лют, 2022 18:49

Re: Рынок ОВГЗ

  flyman написав:UA4000219778


пришел купон?
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Повідомлення Додано: Суб 26 лют, 2022 10:11

  Олежан написав:
  flyman написав:UA4000219778


пришел купон?

зарахування, як правило, на наступний банківський день, тобто в понеділок.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 26 лют, 2022 14:29

  flyman написав:завтра виплата купона по UA4000219778
от і побачим, дефолт чи не дефолт
Я бы ответил, наверняка, но 23 числа продал пакет этих бумаг, правда, не успел конвертировать в валюту... :(
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Повідомлення Додано: Нед 27 лют, 2022 07:59

Тим, хто цікавився про виплату купонів бумаг,
отримав такого листа від Еска:

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Я заробляю із своєю картою КоКо і рекомендую її ВАМ
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Повідомлення Додано: Нед 27 лют, 2022 12:18

  greenozon написав:Тим, хто цікавився про виплату купонів бумаг,
отримав такого листа від Еска:

Зображення

так пишуть, що виплати тільки по ЦП державного боргу, тобто купонні виплати по ОВДП/ОЗДП мають іти
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 28 лют, 2022 11:28

EUROCLEAR HAS ANNOUNCED THE CLOSING OF THE BRIDGE WITH CLEARSTREAM BANKING LUXEMBOURG FOR THE SETTLEMENT OF ALL RUSSIAN DOMESTIC SECURITIES AND ROUBLE-DENOMINATED SECURITIES.
Я заробляю із своєю картою КоКо і рекомендую її ВАМ
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greenozon
 
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