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Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 01 бер, 2022 14:19
Украина должна требовать от внешних кредиторов списания долгов - глава Счетной палатыhttps://www.unian.net/economics/finance ... 23686.html
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.
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