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Рынок ОВГЗ

Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 281282283284
Повідомлення Додано: Вів 01 бер, 2022 14:19

Глава Счетной палаты Валерий Пацкан удалил свой пост, где требовал у кредиторов списать Украине 57 миллиардов долларов долгов.

"Масштаб разрушений в Украине, причиненных агрессией России колоссальный! Учитывая это, от наших внешних кредиторов необходимо требовать списания долгов Украины. Международные финансовые организации должны пересмотреть долговую политику и обнулить долги Украины!", - написал он в Facebook сегодня, 1 марта.

Теперь этот пост в Сети недоступен.

https://www.unian.net/economics/finance ... 23686.html
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.
Kripo
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Повідомлення Додано: Чет 03 бер, 2022 17:17

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klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 бер, 2022 17:27

Re: Рынок ОВГЗ

Шустрий, а icu обіцяє попізже...
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chipmunk
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 бер, 2022 19:36

сьогодні глядів в Приват24 - взагалі пусто по бумагах
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Повідомлення Додано: П'ят 04 бер, 2022 09:43

  chipmunk написав:Шустрий, а icu обіцяє попізже...

в icu тільки вчора відновився доступ до онлайн-трейдинга,
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flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 04 бер, 2022 19:12

Re: Рынок ОВГЗ

Понимаю что не время, но завалила все кровные туда на каких-то пол года и "встряла" похоже крепко.. А вообще какие мысли по поводу надежды возврата в каком-то будущем гривневых средств с овгз?
nata55
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 бер, 2022 19:21

  nata55 написав:А вообще какие мысли по поводу надежды возврата в каком-то будущем гривневых средств с овгз?

А вы на что собственно намекаете?
anduzenko
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Повідомлення Додано: Суб 05 бер, 2022 02:51

  anduzenko написав:
  nata55 написав:А вообще какие мысли по поводу надежды возврата в каком-то будущем гривневых средств с овгз?

А вы на что собственно намекаете?

Думаю средства Украины явно будут идти на восстановление после разрушений, а не на выплаты обязательств по бумагам..
nata55
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 бер, 2022 03:56

Re: Рынок ОВГЗ

  nata55 написав:А вообще какие мысли по поводу надежды возврата в каком-то будущем гривневых средств с овгз?


пока есть шанс что полный дефолт не наступит, посмотрим, главное - чтоб война закончилась а Украина осталась.

https://www.kmu.gov.ua/news/zvernennya- ... lya-3-3-22

І головне. Правда за нами, і ми ніколи не здамося. Тому вже зараз, за дорученням Президента України, Уряд починає працювати над створенням 4-х фондів. Кошти цих фондів підуть на відновлення України!

Перше. Це Фонд відновлення зруйнованого майна та інфраструктури. Ми відновимо все, що зруйнували російські окупанти. Кожен дім, кожну квартиру, кожну школу, кожен дитячий садок та лікарню! Кожен міст і дорогу!

Друге. Фонд відновлення та трансформації економіки. Ми будемо просити наших партнерів прийняти для нас так званий «український План Маршалла». Нам потрібно не просто відновити економіку, ми будемо будувати нову європейську країну.

Третє. Фонд обслуговування та погашення боргу. Україна сьогодні, незважаючи на війну, виконує всі свої зобов’язання. 1 березня Мінфін України здійснив купонну виплату в розмірі 292 мільйони доларів за єврооблігаціями. Але ми вважаємо, що світ має допомагати й підтримувати Україну, розуміючи який тягар сьогодні лежить на нас.

І четверте. Фонд підтримки постраждалого бізнесу. Всі ми бачимо, скільки підприємців, компаній допомагають сьогодні нашим військовим, лікарям, звичайним українцям. Всі об’єднались заради спільної мети – вигнати ворога з нашої землі. І ми розуміємо, що наша задача – допомогти бізнесу повернутись до нормальної роботи, нормального життя, нормального існування.

***

Ми тут, ми на своїй землі, і ніхто не зможе відібрати наше європейське майбутнє. Ми все відбудуємо!

Слава українській армії. Слава українському народу. Слава Україні!
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.
Kripo
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