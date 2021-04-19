Пока купоны платят...
А дальше будем посмотреть.
Первое, что попадает под вопрос - евробонды.
Бумаги с погашением в 32 году продаются с дисконтом 80% от номинала. Сами понимаете просто так люди не сбрасывают бумаги за бесценок//)
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Нед 06 бер, 2022 18:17
Пока купоны платят...
А дальше будем посмотреть.
Первое, что попадает под вопрос - евробонды.
Бумаги с погашением в 32 году продаются с дисконтом 80% от номинала. Сами понимаете просто так люди не сбрасывают бумаги за бесценок//)
Додано: Пон 07 бер, 2022 02:37
А если покупка сделана через icu, то я на 100% завишу от "жизнеспособности" icu? Или и без icu смогу получить в будущем если вдруг брокер "пропадёт"?
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