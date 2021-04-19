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Рынок ОВГЗ

Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 282283284285
Повідомлення Додано: Нед 06 бер, 2022 18:17

  nata55 написав:Понимаю что не время, но завалила все кровные туда на каких-то пол года и "встряла" похоже крепко.. А вообще какие мысли по поводу надежды возврата в каком-то будущем гривневых средств с овгз?
Пока купоны платят...
А дальше будем посмотреть.
Первое, что попадает под вопрос - евробонды.
Бумаги с погашением в 32 году продаются с дисконтом 80% от номинала. Сами понимаете просто так люди не сбрасывают бумаги за бесценок//)
Akatama
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 бер, 2022 02:37

  Akatama написав:
  nata55 написав:Понимаю что не время, но завалила все кровные туда на каких-то пол года и "встряла" похоже крепко.. А вообще какие мысли по поводу надежды возврата в каком-то будущем гривневых средств с овгз?
Пока купоны платят...
А дальше будем посмотреть.
Первое, что попадает под вопрос - евробонды.
Бумаги с погашением в 32 году продаются с дисконтом 80% от номинала. Сами понимаете просто так люди не сбрасывают бумаги за бесценок//)

А если покупка сделана через icu, то я на 100% завишу от "жизнеспособности" icu? Или и без icu смогу получить в будущем если вдруг брокер "пропадёт"?
nata55
 
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  #<1 ... 282283284285
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