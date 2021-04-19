nata55 написав:Понимаю что не время, но завалила все кровные туда на каких-то пол года и "встряла" похоже крепко.. А вообще какие мысли по поводу надежды возврата в каком-то будущем гривневых средств с овгз?
Пока купоны платят... А дальше будем посмотреть. Первое, что попадает под вопрос - евробонды. Бумаги с погашением в 32 году продаются с дисконтом 80% от номинала. Сами понимаете просто так люди не сбрасывают бумаги за бесценок//)
nata55 написав:Понимаю что не время, но завалила все кровные туда на каких-то пол года и "встряла" похоже крепко.. А вообще какие мысли по поводу надежды возврата в каком-то будущем гривневых средств с овгз?
Пока купоны платят... А дальше будем посмотреть. Первое, что попадает под вопрос - евробонды. Бумаги с погашением в 32 году продаются с дисконтом 80% от номинала. Сами понимаете просто так люди не сбрасывают бумаги за бесценок//)
А если покупка сделана через icu, то я на 100% завишу от "жизнеспособности" icu? Или и без icu смогу получить в будущем если вдруг брокер "пропадёт"?
nata55 написав:Понимаю что не время, но завалила все кровные туда на каких-то пол года и "встряла" похоже крепко.. А вообще какие мысли по поводу надежды возврата в каком-то будущем гривневых средств с овгз?
Пока купоны платят... А дальше будем посмотреть. Первое, что попадает под вопрос - евробонды.
А если покупка сделана через icu, то я на 100% завишу от "жизнеспособности" icu? Или и без icu смогу получить в будущем если вдруг брокер "пропадёт"?
Вы в первую очередь зависите от жизнеспособности минфина Украины//)
Пробігся по точках, оперативка по воєнних облігаціях (ISIN UA4000225668):
1) Univer/додаток Wotan - є доступні 2) ICU/online площадка - пусто наразі (обіцяють на днях викласти) 3) Приват - є одна бумага, але якась дивна - до квітня 2022 (див нижче) 4) bond.ua додаток - є доступні 5) FF - поки не маю інформації
greenozon написав:Пробігся по точках, оперативка по воєнних облігаціях (ISIN UA4000225668):
1) Univer/додаток Wotan - є доступні 2) ICU/online площадка - пусто наразі (обіцяють на днях викласти) 3) Приват - є одна бумага, але якась дивна - до квітня 2022 (див нижче) 4) bond.ua додаток - є доступні 5) FF - поки не маю інформації
ICU в п"ятницю продавав
прислав СМС, що зараз спрощена до неможливості процедура реєстрації (всі формальності потім, після закінчення війни), на покупку військових ОВДП не потрібно проходити фінмон (кому тре легалізвати кошти - налітай)