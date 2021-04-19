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Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 09 бер, 2022 16:04
nata55 написав:
Понимаю что не время, но завалила все кровные туда на каких-то пол года и "встряла" похоже крепко.. А вообще какие мысли по поводу надежды возврата в каком-то будущем гривневых средств с овгз?
Місяць назад через Укрсиббанк для тесту купив ОВДП(ОВГЗ), хотів дізнатись всю процедуру купівлі та продажу облігацій, бо не маю такого досвіду.
Термін облігацій до 9 березня 2022 року, тобто сьогодні. Гроші сьогодні прийшли в повному обсязі за два транши 1. дохід, 2. тіло інвестиції.
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v_berdinskich
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Додано: Сер 09 бер, 2022 17:26
v_berdinskich написав: nata55 написав:
Понимаю что не время, но завалила все кровные туда на каких-то пол года и "встряла" похоже крепко.. А вообще какие мысли по поводу надежды возврата в каком-то будущем гривневых средств с овгз?
Місяць назад через Укрсиббанк для тесту купив ОВДП(ОВГЗ), хотів дізнатись всю процедуру купівлі та продажу облігацій, бо не маю такого досвіду.
Термін облігацій до 9 березня 2022 року, тобто сьогодні. Гроші сьогодні прийшли в повному обсязі за два транши 1. дохід, 2. тіло інвестиції.
поділіться досвідом, особливо цікаві комісії і механіка в Укрсибі (ви мабуть перший на цій гілці із цього банку!)
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greenozon
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