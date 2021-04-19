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Рынок ОВГЗ

Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 283284285286
Повідомлення Додано: Сер 09 бер, 2022 16:04

  nata55 написав:Понимаю что не время, но завалила все кровные туда на каких-то пол года и "встряла" похоже крепко.. А вообще какие мысли по поводу надежды возврата в каком-то будущем гривневых средств с овгз?


Місяць назад через Укрсиббанк для тесту купив ОВДП(ОВГЗ), хотів дізнатись всю процедуру купівлі та продажу облігацій, бо не маю такого досвіду.
Термін облігацій до 9 березня 2022 року, тобто сьогодні. Гроші сьогодні прийшли в повному обсязі за два транши 1. дохід, 2. тіло інвестиції.
v_berdinskich
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Повідомлення Додано: Сер 09 бер, 2022 17:26

  v_berdinskich написав:
  nata55 написав:Понимаю что не время, но завалила все кровные туда на каких-то пол года и "встряла" похоже крепко.. А вообще какие мысли по поводу надежды возврата в каком-то будущем гривневых средств с овгз?


Місяць назад через Укрсиббанк для тесту купив ОВДП(ОВГЗ), хотів дізнатись всю процедуру купівлі та продажу облігацій, бо не маю такого досвіду.
Термін облігацій до 9 березня 2022 року, тобто сьогодні. Гроші сьогодні прийшли в повному обсязі за два транши 1. дохід, 2. тіло інвестиції.


поділіться досвідом, особливо цікаві комісії і механіка в Укрсибі (ви мабуть перший на цій гілці із цього банку!)
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 бер, 2022 20:46

Новини щодо військових облігацій
---
1) Univer/додаток Wotan - є доступні, комісія 1 грн
2) ICU/online площадка - є доступні в онлайн площадці (додатку). комісія 10 грн
3) Приват - TODO
4) bond.ua/додаток - є доступні. комісія = 0 грн
5) FF - є доступні, але комісія так собі - 0.05% мін 200 грн, макс 2000 грн)
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 бер, 2022 15:21

Re: Рынок ОВГЗ

Вчера было погашение овдп купленых у icu, деньги на счет зачисляются только на следующий день.
Danik
 
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ФФ (ФрідомФінанс) прокинувся із таким зверненням

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greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 бер, 2022 18:19

  greenozon написав:ФФ (ФрідомФінанс) прокинувся із таким зверненням

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С Фридом финанс будьте осторожны. Мне они не выплачивают купон уже больше недели
nemaks
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 бер, 2022 18:24

nemaks
купон по ОВДП?
якщо ні - тоді це законно (всі цінні бумаги окрім ОВДП на стопі зараз)
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 бер, 2022 18:36

  greenozon написав:nemaks
купон по ОВДП?
якщо ні - тоді це законно (всі цінні бумаги окрім ОВДП на стопі зараз)


Оздп. Мінфін виплатив вчасно
nemaks
 
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