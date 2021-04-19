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Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: П'ят 11 бер, 2022 08:35
nemaks написав: greenozon написав:nemaks
купон по ОВДП?
якщо ні - тоді це законно (всі цінні бумаги окрім ОВДП на стопі зараз)
Оздп. Мінфін виплатив вчасно
Зашла валюта а они гривну по курсу не выводят? Что они рассказывают про это?
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