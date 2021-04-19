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Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: П'ят 11 бер, 2022 08:35
nemaks написав: greenozon написав:nemaks
купон по ОВДП?
якщо ні - тоді це законно (всі цінні бумаги окрім ОВДП на стопі зараз)
Оздп. Мінфін виплатив вчасно
Зашла валюта а они гривну по курсу не выводят? Что они рассказывают про это?
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asin
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Додано: П'ят 11 бер, 2022 10:16
по евробондам зашла валюта
все ок
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Nemk
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Додано: П'ят 11 бер, 2022 12:17
Сделал покупку военной овдп от icu. Продажа назад доступна только "по запросу цены". Так со всеми овдп?
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Danik
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Додано: П'ят 11 бер, 2022 18:30
asin написав: nemaks написав: greenozon написав:nemaks
купон по ОВДП?
якщо ні - тоді це законно (всі цінні бумаги окрім ОВДП на стопі зараз)
Оздп. Мінфін виплатив вчасно
Зашла валюта а они гривну по курсу не выводят? Что они рассказывают про это?
Разное рассказывают. Но в целом признают, что у них проблемы. Когда выплатят не сообщают. Такое впечатление, что тянут время
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nemaks
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Додано: П'ят 11 бер, 2022 18:31
Nemk написав:
по евробондам зашла валюта
все ок
Депозитарий кто?
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nemaks
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Додано: П'ят 11 бер, 2022 19:09
Danik написав:
Сделал покупку военной овдп от icu. Продажа назад доступна только "по запросу цены". Так со всеми овдп?
Так. Після початку війни і відновлення їх роботи так стало.
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genalutsk
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Додано: П'ят 11 бер, 2022 19:34
Зашла валюта а они гривну по курсу не выводят? Что они рассказывают про это?[/quote]
Разное рассказывают. Но в целом признают, что у них проблемы. Когда выплатят не сообщают. Такое впечатление, что тянут время[/quote][/quote]
Зачем тянуть? Денег нет видать. А если тело зайдет, что намного купон превышает и не выплатят - что тогда?
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asin
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