Зашла валюта а они гривну по курсу не выводят? Что они рассказывают про это?
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: П'ят 11 бер, 2022 08:35
Додано: П'ят 11 бер, 2022 10:16
Re: Рынок ОВГЗ
по евробондам зашла валюта
все ок
Додано: П'ят 11 бер, 2022 12:17
Re: Рынок ОВГЗ
Сделал покупку военной овдп от icu. Продажа назад доступна только "по запросу цены". Так со всеми овдп?
Додано: П'ят 11 бер, 2022 18:30
Разное рассказывают. Но в целом признают, что у них проблемы. Когда выплатят не сообщают. Такое впечатление, что тянут время
Додано: П'ят 11 бер, 2022 19:09
Додано: П'ят 11 бер, 2022 19:34
Зашла валюта а они гривну по курсу не выводят? Что они рассказывают про это?[/quote]
Разное рассказывают. Но в целом признают, что у них проблемы. Когда выплатят не сообщают. Такое впечатление, что тянут время[/quote][/quote]
Зачем тянуть? Денег нет видать. А если тело зайдет, что намного купон превышает и не выплатят - что тогда?
Додано: П'ят 11 бер, 2022 21:35
Банкам спрощено зарахування готівкових коштів для придбання військових облігацій
Додано: П'ят 11 бер, 2022 22:16
Разное рассказывают. Но в целом признают, что у них проблемы. Когда выплатят не сообщают. Такое впечатление, что тянут время[/quote][/quote]
Зачем тянуть? Денег нет видать. А если тело зайдет, что намного купон превышает и не выплатят - что тогда?[/quote]
Деньги от минфина им зашли. Пользуются ситуацией и не перечисляют клиентам. Видимо рассчитывают на то, что получится себе оставить. Не порядочная контора в общем. Не рекомендую
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